游鴻明消失台灣歌壇多年！竟變房產大亨 證實台北購入四間房產

華語情歌王子游鴻明睽違多年，確定將於4月11日站上台北流行音樂中心，舉辦「2026游鴻明〈敵不過想念〉演唱會 台北站」。今（13）日他出席演唱會發布記者會，久未在螢光幕前露面的他率先與歌迷見面，也分享這些年來鮮少在台北開唱的真正原因。

游鴻明舉辦演唱會記者會，邀請曾國城擔任嘉賓。（圖／記者鄭孟晃攝影）

游鴻明坦言，過去多年多半在世界各地表演與旅行，回到台北時，反而更想把時間留給家人，導致一次次錯過在台北舉辦演唱會的時機，但心中始終惦記著「有一天一定要回到自己熟悉的舞台」，再與一路支持自己的歌迷相見。這次終於能在台北開唱，他笑說心情不是緊張，而是帶點「近鄉情切」的興奮。

記者會上也被問及，是否因早年「不實報導」而影響他在台灣的曝光。游鴻明笑著回憶，18年前宣傳專輯時，曾因一句「吃轉骨長高」的分享，被誤寫成「游鴻明說謊」，甚至引發報社接到上萬通電話詢問秘方。他強調早已沒有陰影，也直言現在媒體生態早已不同。

至於長年在對岸發展、被外界形容是「游員外」，游鴻明也大方回應。他表示自己早在2011年就回到台灣生活，過去確實曾在蘇州置產，但如今都已處理完畢，重心回到台北。當被追問目前在台北的房產狀況時，他笑說：「還好啦，只有3、4棟而已。」一番話意外讓「房產大亨」話題成為焦點。

睽違多年重返家鄉舞台，游鴻明不僅準備用經典情歌陪伴歌迷，也將在熟悉的城市，唱出這些年累積的想念與人生故事，讓4月11日的北流之夜，成為歌迷心中最溫柔的一次重逢。

