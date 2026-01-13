游鴻明消失台灣18年！急撇「不實報導」露臉回應了

游鴻明今天舉辦記者會，宣布將於4月11日在北流舉辦「敵不過想念」演唱會。(記者王文麟攝)

〔記者張釔泠／台北報導〕「情歌王子」游鴻明今天舉辦記者會，宣布將於4月11日在北流舉辦「敵不過想念」演唱會，他坦言始終有點近鄉情怯，但女兒游宇潼出面督促他一定要出來見見老歌迷，至於他已18年沒在台灣開唱，也很少接受訪問，傳出他是因為不滿一些「不實報導」，今天他也鬆口回應了。

他解釋是10多年前曾被媒體問過「長高秘方」，他隨口回答小時候喝過轉骨的，新聞登出後有一萬多名讀者來索取秘方，他無奈說：「我哪裡有，其實去中藥行問就好。」解釋只是分享自己的經驗，隔天卻又被報導成「說謊」，讓他很傻眼。

廣告 廣告

不過他也說事隔多年，加上媒體早已改朝換代，自己沒有陰影。至於這次開唱會不會以原key演出？他則笑說：「有的會，有的降，但有的也會升Key。」被問到體能問題，他則說開唱一個月前一定會加強心肺功能，自爆過去曾在一週內快速甩肉3.5公斤，結果唱到第五首歌就快要暈倒，所以現在也會特別注意不要激烈減重。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國民岳父鬆口了！游鴻明正妹女兒分手醫三代 情變秘辛曝光

木村拓哉巧遇高市早苗 一句話驚呆天王

「國師」唐綺陽放重話 星象隱藏業力引爆點

遭脫口秀演員嘲諷口音！李多慧親認證不抽菸 「改變聲音」曝心聲

