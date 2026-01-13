游鴻明消失18年台北再度開唱 首還原20年前「不實報導」真相

【緯來新聞網】57歲的「情歌王子」游鴻明出道至今37年，擁有〈下沙〉、〈戀上一個人〉等經典無數，在歌迷引頸期盼下，終於宣布將於4月11日在台北流行音樂中心舉辦「敵不過想念」演唱會。這不僅是他暌違18年再度於台北開唱，背後更有愛女游宇潼的積極推動。針對外界傳聞他因「不實報導」而鮮少在台演出，游鴻明也藉此機會首度還原真相。他笑說，18年前宣傳專輯時，曾大方分享吃過「轉骨方」長高的經驗，沒想到報社隔天接到上萬通詢問電話，最後報導竟寫成「游鴻明說謊，長高沒有秘方」，讓他深感無奈。

57歲的「情歌王子」游鴻明宣布將在台北流行音樂中心舉辦「敵不過想念」演唱會。（圖／記者許方正攝）

但他也強調這件事已過去快20年，自己早就不放在心上。對於演唱會的籌備，游鴻明坦言「近鄉情怯」，除了加強心肺功能維持體力，也幽默表示不追求六塊肌，身材已「整合為一塊」。

游鴻明暌違18年再度於台北開唱，背後更有愛女游宇潼的積極推動。（圖／記者許方正攝）

游鴻明透露，女兒過去從未看過他的個人演唱會，直到某次見識到上海場全場大合唱的震撼場面，被爸爸的情歌魅力「嚇到」，回台後便不斷「質問」且「撒嬌」要求他在台北辦場演出。再加上先前擔任彭佳慧演唱會嘉賓時反響熱烈，才促成了這次與寬宏藝術的合作，要把許久未見的老朋友們聚在一起。

游鴻明記者會由好友曾國城主持。（圖／記者許方正攝）

在演出內容上，游鴻明承諾經典情歌絕對不會少，但為了避免整場演出過於悲傷沉悶，他特別規劃了有如舞台劇般的劇情張力與層次感。至於最受關注的嘉賓人選，他已徵詢過女兒的意見，打算將經典曲目〈樓下那個女人〉巧妙轉化，讓女兒游宇潼化身「樓下的女兒」登台合作，女兒也將帶來自己的作品。



而他與曾國城、羅時豐、陳國華組成的「客家四賤客」好友們也將出動力挺，陳國華更擔任音樂總監，為這場「老友聚會」增添溫馨色彩。游鴻明感性表示，這場演唱會最大的目的是為了回報長情的老歌迷，若台北場反應熱烈，未來更有機會規劃北中南巡演。

