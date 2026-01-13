游鴻明睽違多年辦專場！外傳因1事不來台北開唱 本人親自澄清還原真相

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

全面啟售睽違多年，華語情歌王子游鴻明將於4月11日在台北流行音樂中心舉辦「2026 游鴻明〈敵不過想念〉演唱會 台北站」門票將於16日中午12點全面啟售。而許久未在螢光幕前露面的游鴻明今（13）日於記者會率先與大家見面，他坦言，其實這幾年的時間陸陸續續都有相關單位來接洽，只是自己的心態一直還沒準備好，且越久沒有與大家見面越是不知道如何面對鏡頭。

華語情歌王子游鴻明將於4月11日，在台北流行音樂中心舉辦「2026 游鴻明〈敵不過想念〉演唱會 台北站」，（圖／黃鈺晴攝）

廣告 廣告

談到決定在今年舉辦專場的契機，游鴻明表示，其實在台北舉辦演唱會的念頭一直都存在，除了真的很想念大家外，近幾年在歌迷熱切的期待以及女兒的催促之下，和主辦單位寬宏藝術多次討論後，決定來到北流的舞台和大家聚聚，就像與「老朋友」相聚般，他也預告，「除了大家熟悉的當年主打歌，其實很多歌迷私下敲碗要聽的寶藏歌曲，我也會做整理重新編曲，希望帶來不經意卻正中大家內心的小期待，我特別喜歡這樣的感動！」至於嘉賓人選，他有一位神秘嘉賓還在接洽中，女兒游宇潼（Eileen）的部分，他則表示會一起演唱〈樓下那個女人〉。然而，女兒先前傳出與男友分手，身為爸爸的他透露，沒有和女兒多說什麼，但也提到主要是因為合不來或觀念不一樣，而據他所知是女兒不想被約束。

此外，有傳聞指出游鴻明曾因「不實報導」而鮮少在台演出，對此，游鴻明也還原了當時的事發過程，大約17、18年前自己在海外宣傳時，被某報社問說是否有轉骨秘方，「我說我有吃一些轉骨的。」沒想到事後報社接到許多讀者電話詢問秘方，最後疑似不堪其擾，竟被寫成：「游鴻明說謊，長高沒有秘方。」讓他看了相當錯愕及無奈，但事隔多年他也已經沒有陰影了。

接著，游鴻明也澄清被外傳在蘇州有房子，還遭陳為民爆料他爽當「游員外」一事，他坦言，其實自己早在2011年已經搬回台北居住，「我在那邊（中國）只住了3、4年，是因為沒有直航，如果有直航，我就回來，不然我們經常被迫卡在香港啟德機場，我經常看到藝人都睡在機場。」雖然自己在蘇州曾經有房，但也早已在2011年搬回台灣後處理掉了。





更多FTNN新聞網報導

龍千玉過世女兒終入夢！悲痛落淚揭真相 「都是老天爺的安排」

阿信唱到一半想去看劉宇寧！搭車20分鐘過去再回來 釣出本人回應

F3合體大秀肌肉！周渝民見阿信包緊緊笑虧 「我覺得問題在你身上」

