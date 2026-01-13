游鴻明睽違18年返台開唱有冤屈 愛女分手敏盛醫院第3代：合不來

游鴻明今宣布4月11日將在台北流行音樂中心舉辦「敵不過想念」演唱會。寬宏藝術提供



游鴻明睽違18年開唱，今（1╱13）宣布4月11日將在台北流行音樂中心舉辦「敵不過想念」演唱會，之前外傳他因不滿不實報導而鮮少在台演出，對此他笑說：「那是17、8年前，我在做海外專輯宣傳被問長高祕方，我說就吃一些轉骨方，隔1天報社接到1萬通電話追祕方。」他趕緊澄清沒祕方，只是吃轉骨方，結果報社以「游鴻明說謊，長高沒有祕方」當標題，讓他傻眼地說：「我什麼時候說謊？我只是閒聊。」

不過，游鴻明笑說媒體早就改朝換代，他也早已釋懷，談到長期在中國發展，「因為沒有直航，所以我在那邊有住一段時間，可是我2011年就回來」。之前上利菁節目，還被爆在蘇州有房子爽當「游員外」，他說：「我在那邊住3、4年，當然有房子，但2011年都處理掉了。」透露目前都住在台北，笑說：「沒有太多（房）產，3、4棟而已。」

廣告 廣告

曾國城（左）和游鴻明是麻吉，還幫忙主持記者會。寬宏藝術提供

至於在台開唱契機，游鴻明透露女兒游宇潼是幕後推手，「她說很多長輩會去她的社群質問她『妳爸爸怎麼不開演唱會？』所以她也會來質問我，再加上我去擔任彭佳慧演唱會的嘉賓，因緣際會決定來做一場」。

游宇潼雖未正式出道，但也繼承衣缽勇闖歌壇，她曾被拍和敏盛醫院第3代楊博翰熱戀，但後來分手，游鴻明被問有沒有關心女兒情傷，他直言：「那個已經很久了，我一開始以為她是開玩笑，結果真的分手了。」但他不會過問女兒的感情，還說：「分手有時候不一定是男生壞，最主要是合不來。」坦言女兒不想被約束太多，「年紀輕輕幹嘛被限制住」。

為備戰演唱會，游鴻明平常就愛打球、游泳，「但演唱會前1個多月，一定會加強心肺」。自爆有次開唱，因1周速減3.5公斤，「結果台上唱到第5首歌快暈倒」。坦言不是易胖體質，只要稍微節制一下就可以控制體態。「敵不過想念」演唱會門票1月16日中午12點於寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商啟售。

更多太報報導

「Red Velvet」JOY出道12年 首次海外巡演獻台北

「&TEAM」參戰《紅白藝能大賞》 王奕翔返鄉炫刀群舞

古天樂巡台助攻首周票房飆700萬 林峯現聲喊寶島慶功