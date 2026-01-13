游鴻明18年不在台灣開唱 真正原因曝光澄清沒說謊

游鴻明(左)今舉辦演唱會記者會，好友曾國城擔任主持人。（黃雯犀）

游鴻明(右)今舉辦演唱會記者會，好友曾國城擔任主持人。（黃雯犀）

情歌王子游鴻明暌違18年，今(13日)舉辦記者會宣布將於4月11日在台北流行音樂中心舉辦「敵不過想念」演唱會，他這幾年都在大陸演出，也有三分之一的時間在旅行，這次返台開唱的心情近鄉情怯，他笑說，因為有太多歌迷到他女兒游宇瞳的IG留言敲碗，他被女兒讉責「怎麼沒有在台北辦演唱會」，而決定開唱。

他說，女兒撒嬌抱怨地問他，為什麼不在台北唱，就算辦歌友會敍舊也好，他還反問「妳同學認識我嗎」。後來他擔任彭佳慧演唱會嘉賓，現場氣氛熱烈，主辦單位寬宏老闆當下鼓勵他「你可以！」才促成演出。

外傳他不滿一些不實報導而拒絕在台演出，對此，他說明，之前曾在宣傳時被問長高有無秘方，他回答有吃一些轉骨的，隔天媒體接到1萬多通電話問他要秘方，他趕緊澄清沒有秘方，只是分享自己經驗，結果該媒體又報導「游鴻明說謊，長高沒有秘方」。

事隔多年，如今他說早就沒有陰影，至於長年在大陸發展是否也在當地置產？他表示，「2011年我就回來了」，之前因為沒有直航，必須在香港轉機，所以在蘇州有房子，「事實上我只住了3、4年，現在我都住台北啊」。他在蘇州的房子處理掉後，改回台北置產，笑說「只有3、4棟，開玩笑啦」。

而他女兒游宇潼曾被拍到和敏盛醫院第3代楊博翰熱戀，但戀情告吹，他坦言「真的分手了」，分手不一定是男生壞，是不適合，透露「女兒不想要被約束」。他這次演唱會也會安排女兒當嘉賓。

游鴻明的創作作品多達400首歌曲，包括〈愛我的人和我愛的人〉、〈戀上一個人〉，「很久沒出來要以經典旋律為主，也會弄一點爵士，要變得比較有層次，甚至加點劇情比有張力」。談到如何選歌？他要歌迷去他的社群留言，「大家留言我都會看，不要再去敲游宇潼了」。游鴻明演唱會門票16日中午12：00寬宏售票啟售。

