游鴻明4月北流開唱 女兒當推手

「情歌王子」游鴻明暌違18年，13日在記者會上宣布將於4月11日在台北流行音樂中心舉辦「敵不過想念」演唱會。他這幾年都在大陸演出，也到處去旅行，這次在家鄉開唱心情近鄉情怯，他笑說，因為有太多歌迷到他女兒游宇潼的IG留言敲碗，他被女兒譴責「怎麼沒有在台北辦演唱會」，而決定開唱。

他說，女兒撒嬌抱怨地問他為什麼不在台北唱，就算辦歌友會敘舊也好，他反問「妳同學認識我嗎」。後來他擔任彭佳慧演唱會嘉賓，現場氣氛熱烈，主辦單位寬宏老闆當下鼓勵他「你可以」而促成演出。

廣告 廣告

外傳他不滿一些不實報導而拒絕在台演出，對此，他說明之前曾在宣傳時被問長高有無祕方，他回答有吃一些轉骨的，隔天媒體接到1萬多通電話問他要祕方，他趕緊澄清沒有祕方，只是分享自己經驗，結果該媒體又報導「游鴻明說謊，長高沒有祕方」，讓他覺得無奈。

游鴻明出道至今擁有400多首創作，包括〈愛我的人和我愛的人〉、〈戀上一個人〉等膾炙人口的情歌。被問到長年在大陸發展是否也在當地置產？他說，「2011年我就回來了」，之前因為沒有直航，必須在香港轉機，所以在蘇州有房子，「事實上我只住了3、4年，現在我都住台北啊！」他把蘇州的房子處理掉後，改回台北置產，笑說「只有3、4棟，開玩笑啦」。

而他女兒游宇潼曾被拍到和敏盛醫院第3代熱戀，但戀情告吹，他則坦言「真的分手了」，透露「女兒不想要被約束」，他有一首歌叫〈樓下那個女人〉，這次演唱會他也安排女兒當嘉賓，擔任樓下女人的角色。