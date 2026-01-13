游鴻明4/11北流開唱 全新編曲歷年經典重現

記者王丹荷／綜合報導

華語情歌王子游鴻明4月11日將在臺北流行音樂中心舉辦《敵不過想念》演唱會，今（13）日舉辦記者會，他透露有點近鄉情怯，期間一直有人找他開唱，只是自己心態沒準備好，「愈是太久沒打招呼，愈不知道怎麼去面對鏡頭、面對舞台」，但很多人到女兒游宇潼的社群敲碗，女兒也鼓勵他辦歌友會與歌迷敘敘舊也好，加上擔任彭佳慧演唱會嘉賓反應很熱烈，讓他決定應該好好來規劃。

游鴻明表示，這5、6年陸陸續續有人來接洽演唱會，自己也在世界各地演唱、旅行沒有間斷過，每年3分之1的時間是安排旅行、攝影，被問體力，他透露平常有打球、游泳運動習慣，某次在演出前去旅遊，覺得自己吃胖了，在5天內減了3.5公斤，結果演出唱到第5首歌時差點暈倒，因此這次不會讓自己瘦太快，開唱1個月前會以加強心肺為主。

對於這次演出，游鴻明透露大家熟悉的歌都會唱，「但會有些特別的設計，不希望太沉悶，所以會把歌編得更有層次一點，甚至加點劇情，有點張力，舞台劇的感覺。」對過去曾有傳言，他是因媒體「不實報導」而鮮少在臺演出，他解釋是17、8年前被問長高祕方，「我說吃一些轉骨方，結果報社接到上萬通電話追祕方。」

話題延燒5、6天後，游鴻明趕緊澄清自己只是分享經驗，他無奈表示，自己不是醫生，一般都可以去中藥行問，結果又被寫「游鴻明說謊」，不過他笑說現在沒有陰影，且媒體已經改朝換代了。他也藉這次機會澄清，這些年在中國大陸工作較多，因為沒有直航，所以在那邊住了一段時間，但2011年就回來了。

游鴻明舉辦演唱會記者會。（寬宏藝術提供）

游鴻明4月將在北流開唱。（寬宏藝術提供）