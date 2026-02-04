湖人最強後援！里夫斯傷癒大勝籃網 三巨頭合轟64分

（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯湖人今（4）日客場以 125：109 輕取布魯克林籃網，在為期 15 天的 8 連戰魔鬼賽程中，以 5 勝 3 敗佳績完美收官，穩居西區第 5 名。此役最大亮點為缺陣一個半月的明星後衛里夫斯（Austin Reaves）傷癒復出，替補上陣即挹注 15 分並展現防守韌性，成功分擔詹姆斯與東契奇的進攻壓力，宣告紫金軍團正式迎回完整體戰力。

圖／洛杉磯湖人今（4）日客場以 125：109 輕取布魯克林籃網，在為期 15 天的 8 連戰魔鬼賽程中，以 5 勝 3 敗佳績完美收官。（翻攝 Los Angeles Lakers X）

里夫斯自去年 12 月底受傷以來，已連續缺席 19 場賽事，今日回歸即展現極佳效率。他替補出賽不僅貢獻 15 分，還抓下 4 個籃板並送出 2 次抄截。湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）賽後欣喜表示，球員逐步恢復健康對球隊至關重要，尤其是里夫斯這種能持球也能外線接應的穩定力量，讓球隊在最後衝刺階段注入強心針。

本場比賽湖人開賽便展現勢在必行的決心，首節團隊命中率超過 8 成，打出 45：23 的毀滅性開局。詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高 25 分，東契奇（Luka Doncic）則挹注 24 分，雙核心在里夫斯回歸帶動的體系空間下打得游刃有餘。詹姆斯賽後指出，這波客場之旅最成功的並非勝率，而是全隊終於趨於「全員健康」，這正是湖人競爭力的核心保障。

場外部分，權威記者亦透露詹姆斯已計畫續留洛杉磯至 2025-26 賽季，並承諾不會行使霸王條款申請交易，這為正處於上升期的湖人穩定了軍心。隨著里夫斯成功歸隊，湖人也展現出與去年此時相似的強勁氣勢。目前湖人戰績持續站穩西區前五，並在 15 天連打 8 場的高壓賽程後，展現出強大的體能韌性與團隊默契。

籃網方面則顯得無力招架，儘管小波特（Michael Porter Jr.）繳出 21 分、10 籃板，但團隊防線在首節便宣告崩潰。反觀湖人，除了三名主力得分上雙，拉雷維亞（Jake LaRavia）也貢獻 18 分，里夫斯的復出無疑盤活了替補戰力。湖人接下來將帶著這股全員到齊的信心回到主場，準備在西區排名卡位戰中進一步突圍。

SO. MANY. HIGHLIGHTS. Lakers put on a show in Brooklyn. : https://t.co/j0X9xvuN1ppic.twitter.com/pOIbVOUrbn — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 4, 2026

