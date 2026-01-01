湖人球迷「趴女記者身上」痛哭 本人身分曝光超震驚

一名自稱洛杉磯湖人隊球迷的男子，在球隊輸球後接受女記者訪問時情緒潰堤，突然向前撲靠、趴在女記者身上當場痛哭。（圖／翻攝自IG「lefttehmarcc」）





近期社群平台瘋傳一段影片，畫面中一名自稱洛杉磯湖人隊球迷的男子，在球隊輸球後接受女記者訪問時情緒潰堤，突然向前撲靠、趴在女記者身上當場痛哭，引發大量網友討論。

不少人一度以為這是賽後真實轉播畫面，也有人質疑男子反應是否過於誇張、疑似刻意演出。隨著討論延燒，有網友進一步追查影片來源，發現影片主角並非現場球迷，而是名為卡爾德隆（Marc Angelo Calderon）的內容創作者。相關畫面實際上是一系列以AI技術製作的「假採訪短片」，並非真實賽事畫面。

卡爾德隆在個人社群平台上，已上傳多支類似情境的影片。根據他的創作設定，他並非球迷，而是來自菲律賓、身披湖人戰袍的「14號新秀球員」，在球隊落敗後接受菲律賓電視台ABS-CBN女記者的訪問。影片中皆設計了情緒崩潰、靠向記者的橋段，導致不少觀眾誤以為是實際賽後採訪。

然而若仔細觀察畫面，仍可發現多處AI生成的破綻，包括湖人隊名「LAKERS」字樣偶爾出現左右顛倒、人物肢體比例略顯不自然，以及服裝與場景細節在不同畫面中不一致等。這些線索也成為網友拆解影片真相的重要依據。

隨著AI影像技術日益成熟，真假難辨的影音內容在社群平台快速流傳，也再度引發外界對「AI偽造影像」與媒體識讀能力的關注。相關影片雖屬創作娛樂性質，但仍提醒大眾在觀看、轉傳前，需多加查證來源，以免誤信不實畫面。

