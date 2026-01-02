湖人輸球「他埋在女記者大長輩」痛哭 崩潰球迷身分曝光！全網震驚

一名洛杉磯湖人隊球迷的男子，在球隊輸球後接受女記者訪問時情緒潰堤，撲靠、趴在女記者身上當場痛哭，掀起關注。（翻攝自IG＠lefttehmarcc）

近日社群瘋傳一段影片，一名自稱湖人球迷的男子在球隊輸球後，接受女記者訪問，一度情緒失控躺在正妹女記者身前痛哭，畫面一曝光，隨即掀起討論。對此，大票網友紛紛好奇這位男粉絲到底是誰，事後震驚發現本人真實身分。

該賽後受訪影片，掀起高度討論，不少人質疑男子反應是否過於誇張、疑似刻意演出，事後有網友進一步找出男主角，發現他並非現場球迷，而是名為卡爾德隆（Marc Angelo Calderon）的內容創作者，而這些影片其實都是他以AI技術所製作的一系列「假採訪短片」，並非真實賽事畫面。

據了解，卡爾德隆在個人社群平台上，上傳多支類似情境的AI影片，據他的創作設定，他並非球迷，而是來自菲律賓、身披湖人戰袍的「14號新秀球員」，在球隊落敗後接受菲律賓電視台ABS-CBN女記者的訪問。而影片中，都設計了他情緒崩潰、靠向記者胸前的橋段，讓不少觀眾誤以為是實際賽後採訪。

事後被證實是AI內容影片。（翻攝自IG＠lefttehmarcc）

事實上，卡爾德隆創作的影片中，有多處AI生成痕跡與破綻，包含球衣上「LAKERS」字樣偶爾出現左右顛倒，以及場景光影與比例略顯不自然，甚至人物肢體與穿著細節在不同畫面中不一致等，蛛絲馬跡被網友發現後，確認是一系列AI創作。

