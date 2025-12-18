湖內警攜手大型車業者築防線「守護每一條回家的路」防大車禍

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高市警湖內分局積極推動轄區交通安全工作,於12/16日邀集轄內大型車業者舉行「防制大型車交通事故座談會」,透過實際事故案例分享,強化大型車駕駛安全意識,共同防範交通事故發生。

守護每一條回家的路 湖內警攜手業者防制大車事故 。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

根據湖內分局統計,轄區114年大型車事故共計155件、15人受傷,較113年同期的162件、21人受傷,減少7件、7人受傷。交通局表示,近年因行車視野輔助系統的安裝,內輪差事故比例下降,但車頭右前方事故呈上升趨勢,鼓勵加裝聲響告警的車輛盲點警示系統,提升駕駛對周圍車輛及行人的風險認知。

廣告 廣告

交通警察大隊大隊長黃元民提醒,歲末年終貨運需求增加,無論載貨或空車行駛,大型車駕駛均應保持高度警覺並遵守交通規則,避免因一時疏忽釀成事故。座談會中穿插有獎徵答活動,與會人員踴躍參與,現場互動氣氛熱絡。

分局長蘇茂智呼籲民眾,大型車車身長、視線死角多、內輪差危險範圍大,遠離大型車不僅是口號更要確實做到。交通安全謹記「行車注意慢、看、停」、「走路注意停、看、聽」口訣。同時提醒大家,面對充斥的詐騙訊息應採五不原則:「不接、不聽、不點、不傳、不信」,避免落入詐騙集團的話術陷阱,守護身體及財產安全,讓每位大車駕駛都能平安過年。

#湖內分局, 大型車事故防制, 交通安全座談會, 車輛盲點警示系統, 內輪差事故

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款