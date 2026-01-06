湖內警民聯手超神！連續「阻詐」4件，分局長親頒感謝狀致敬

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高市警湖內分局為提升阻詐能量，積極與轄內金融機構建立密切聯繫管道，每當有民眾疑似遭詐騙臨櫃匯款或疑似詐欺車手前往提領款之際，即由各金融機構通報警方到場查證協助並攔阻詐騙，以共同守護民眾財產安全；此次本轄金融機構共成功攔阻詐騙個案4件，此次較為特別的是當舖業者仟眾當鋪成功攔阻李姓民眾持地契要前往抵押借款，仟眾當鋪負責人莊小姐立即通知警方共同攔阻民眾遭詐騙，由湖內分局長蘇茂智率隊親自到當鋪感謝莊姓負責人配合警方阻詐。

湖內警民聯手連續阻詐 分局長頒贈感謝狀及刑警熊。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

本次攔阻頒獎致謝案件共計4件，其一為李姓民眾持其名下地契前往仟眾當鋪詢問莊姓負責人要辦理抵押借款，經聽取李姓民眾係因輸入帳戶錯誤而無法出金，察覺民眾疑似遭詐騙，立即通報警方到場成功攔阻詐騙；其二則是曾姓民眾於FB臉書得知投資訊息，亦前往新光銀行路竹分行欲辦理匯款，經行員察覺匯款帳戶非其本人隨即與經理對曾民進行關懷提問，立即通報路竹分駐所員警到場而成功攔阻詐騙；其三則是在台灣從事看護的印尼移工阿雅於FB臉書接獲詐團謊稱為其在台灣的阿姨發送亟需匯款訊息，並要求其要購買新臺幣2萬的App Store的點數儲值卡匯入，即前往田寮區7-11觀月門市向店員購買點數，經觀月門市陳姓店員察覺印尼移工阿雅購買大量App Store點數卡察覺有異，立即通報崇德派出所員警到場進行攔阻而成功攔阻詐騙；其四則是莊姓民眾於抖音上得知投資虛擬貨幣訊息，亦前往彰化銀行路竹分行欲辦理設定約定帳戶時，經行員察覺帳戶有異，隨即對莊民進行關懷提問，立即通報路竹分駐所員警到場而成功攔阻詐騙；此4件係由當鋪業者、路竹區之金融機構與7-11超商店員機智反應識破騙局，進而通報警方到場處理，成功攔阻詐騙。

時逢網路發達時代，詐騙集團常藉假交友投資、假投資虛擬貨幣及假網路購物等以各種話術向民眾進行詐騙，並以兼職打工等名義招募無職者從事提領車手工作，提醒民眾應提高警覺，對於類似提領金錢、跑腿收帳、投資公司面交金錢等求職工作應多方查證，切莫心存貪念遭詐騙或誤觸法網；警力有限、民力無窮，自114年7月1日起內政部警政署針對民眾提供檢舉車手線索或協助警察緝捕車手，致將車手拘捕到案，並經解(移)送檢察署後經檢察官裁定交保、聲請羈押等處分，每案核予獎金新台幣壹萬元。

分局長蘇茂智呼籲民眾，一旦遇到是類詐騙情事，有提及要「匯款」或是「專員到府收款」，就應提高警覺，切勿貿然跟著詐騙集團的指示操作匯款或提領現金，如有疑問，可隨時撥打「110」或「165反詐騙專線」，尋求警方協助查證以避免上當，警方將持續秉持24小時不間斷精神與轄內金融機構合力阻詐，共同守護民眾財產安全。

