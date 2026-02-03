湖北襄陽多家精神病院招攬正常人住院 騙取醫保經費

（中央社台北3日電）中國湖北省襄陽市多家精神病院為騙取醫保資金，爭相招徠非精神病患者「免費住院」，不但將院內的保全、工友也列為精神病患，甚至派人派車到農村免費招徠農民充當精神病患，在醫保人員檢查時再安排「假出院」，引起熱議。當地官方今天坦承確有此事，並決定立案調查。

新京報今天發表調查報導，踢爆人口僅約500萬的襄陽市卻有20多家精神病院，密集程度被當地人形容為「跟牛肉麵館一樣」，進而查出相關情節。

根據報導，2025年12月，新京報記者以應徵看護工的名義，臥底進入襄陽宏安精神病醫院，發現許多住院病人看起來並沒有明顯精神異常。更有甚者，連在該院上班的看護工及保全人員也辦理了住院手續，成為列管的「精神病人」。

報導提到，除了上述精神病院，襄陽多家精神病院紛紛承諾「免費住院、免費接送」，爭相搶奪病患資源，甚至動員人力前往郊區農村招攬患者，於是紛紛把正常人收進精神病院住院。

有精神病院的醫師表示，在此情況下，醫師都可幫忙虛構出精神疾病。甚至有精神病院為了達到讓病人長年住院的目的，還定期安排病人「假出院」，為的是與醫保檢查人員躲迷藏，以免被發現。

報導提到，只要住進這些精神病院，這些「病人」就成了醫院眼中的「搖錢樹」，醫護人員利用他們的住院資訊虛構診療項目，進而騙取醫保資金。而住院病人人數越多、住得越久，醫院的收入也就越高。

更有甚者，一些精神病院甚至教唆住院者的家屬「報假警」，謊稱「病人」在醫院裡「肇事闖禍」，以便達到繼續留院「治療」的目的，繼續騙取醫保資金。

綜合中國媒體報導，襄陽市官方今天為此成立專項工作聯合調查專班，除通報這件大規模弊案外，並強調今天即在全市展開地毯式清查，一旦查明相關問題，將依法從嚴、從速處理。（編輯：邱國強）1150203