湖南珍稀千年樟樹突起火！起火原因竟是屁孩「鞭炮塞樹洞」

大陸湖南省永州市一棵樹齡約1200年的古樟樹，9日突然起火燃燒，引發關注，由於樹木內部曲折蜿蜒，火勢直到7小時後才撲滅，官方調查證實，起火原因竟是2名孩童，將爆竹仍進樹幹空心處引發，將依法追究責任。

千年古樹不斷冒出濃煙。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這棵擁有1200年樹齡的千年樟樹，高約20公尺、胸徑3.2公尺，9日下午約3時許，官方獲報這棵樟樹突然起火，林業、消防等部門迅速到場滅火，但由於樹幹及粗枝空心彎曲，內部油脂含量較高，火點隱蔽且分散，明火撲滅後多次復燃，最終歷經7小時才將火勢控制。

警方調查發現，起火原因竟是2名孩童，調皮把爆竹扔入樹幹空心部位而引發。根據專家鑑定，火勢導致樹幹內部部分腐朽木質部碳化，部分枝幹折斷，但樹幹表皮及韌皮部組織保持完整，水分與養分輸送功能仍維持正常，所幸沒有造成致死性損傷。

林業局表示，下一步將展開古樟樹搶救復原工作，並對相關人員依法追究責任，同時開展古樹名木安全隱患排查，杜絕類似事件再次發生。

