湖南1高速路減速帶連綿數公里 網酸：開過去結石治好了

網友反映的位於京港澳高速湖南郴州段的不間斷減速帶。(視頻截圖)

一位網友近日上傳了一段開車經過京港澳高速湖南郴州段時，車輛在瘋狂顛簸的視頻。視頻中，車輛經歷了一段一分多鐘的不間斷減速帶，整個屏幕一直處於抖動中。不少網友戲稱，這段路是「腎結石患者的福音」、「這段路可以改名叫震石路，治療有腎結石的司機」、「檢測車子抗震的時候到了」。

縱覽新聞報導，近3個月，已有多位網友發視頻反映該段減速帶過長，達到兩、三公里，對行車造成了影響。還有網友擔心，如此長時間的顛簸會導致過往車輛出現問題。

廣告 廣告

網友發布的行車視頻顯示，一段高速路面上是連續不斷的黃色減速帶，行車過程中鏡頭隨著車輛不斷抖動，路右側有限速40的標誌，以及施工設置的紅色路障。經過1分30秒後，視頻中的車輛才駛出這條減速帶。根據視頻中出現的道路指引牌可知，該路段位於京港澳高速湖南郴州段，距離郴州北收費站比較近。不少網友在評論區戲稱，經過這一段路，結石都好了。

據了解，從9月開始，不斷有車主發視頻反映該路段減速帶設置的過長，造成車輛持續顛簸，嚴重影響到了行車。不過，有的車輛在視頻中呈現的顛簸程度相對前述網友的車輛不是特別強烈。有網友留言，車輛的顛簸程度或與車輛型號、性能有關。

根據經過此路段的多位網友稱，該路段設置減速帶是由於道路一側正在進行施工，減速帶長度達到了兩、三公里。有網友認為設置減速帶沒有問題，但距離太長太密集會影響到行車，就有點不合理了。還有網友擔心，開完這一段路，是否會對過往車輛造成影響，出現問題。

據媒體最新報導，郴州北收費站的施工工期將延期至2026年1月30日12時。記者以市民身分聯繫到該路段所屬的湖南省公安廳交管總隊高速六支隊永興大隊，工作人員表示，該路段一側正在施工，出於行車安全考慮，因此設置了減速帶。對於網友提出的減速帶過長造成車輛持續顛簸，影響到行車的問題，會向領導進行反映。

更多世界日報報導

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫