湖南2患者同天開刀 術後疼痛數月 轉院才知都被遺落鑽頭
中國湖南祁陽市中醫醫院近日爆出醫療爭議。同一病房、兩名患者於同一天接受骨科手術後，體內竟均被遺留斷裂鑽頭，且院方事後5個月內都未向患者及家屬告知，直到患者轉往外院檢查，才揭露真相。事件曝光後，引發外界對手術安全與醫院告知義務的高度關注。
據南國今報報導，患者周外平表示，他於今年3月11日在祁陽市中醫醫院因跌傷接受骨科手術，術後右腿持續疼痛。他在出院後5個多月內多次回院反映不適並接受覆查，但主治醫師均稱屬正常恢復反應，稱「術後恢復期疼痛很正常，可能是你個人體質差，恢復的慢」並未指出異常。直到9月轉至另一家醫院檢查，才被告知手術部位骨縫內嵌有一枚斷裂鑽頭，這才確認長期疼痛原因。周外平指出，院方從未主動告知鑽頭斷裂並遺留體內的事實。
報導指出，與周外平同病房、同日接受手術的另一名患者柏系生，也出現相同情況。柏系生左小腿術後疼痛不止，經外院檢查發現體內同樣遺留一枚手術鑽頭。兩人事後多次向醫院討說法，但進展有限。直到9月15日，周外平才取得一份由手術組人員簽字的「證明」，文件載明其體內遺留斷裂鑽頭1枚，且術後未告知本人及家屬，情況屬實。
為何刻意隱瞞這一醫療事故？祁陽市中醫醫院黨委委員周偉在接受記者受訪時解釋，醫院確認手術中鑽頭斷裂遺落體內一事屬實，但當時認為「對患者影響不大」，計劃在後續取鋼板手術時一併處理，因此未及時告知。
永州市衛健委已於2025年11月25日對該院及相關醫師作出行政處罰，指出醫院存在未依規定告知醫療風險、未完整填寫病歷等違法行為，對醫院予以警告並罰款3萬元(人民幣，約4200美元)。祁陽市衛健局表示，雙方調解未果，已建議透過司法途徑解決爭議，相關賠償問題仍待後續釐清。
