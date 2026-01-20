湖口深夜飆仔囂張擾鄰！新湖警強勢拘捕3主嫌 移送法辦絕不寬貸

竹縣新湖警分局針對飆車強勢執法，除拘捕三嫌外，去年度取締違規更破三千件，守護民眾安全。（新湖警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

日前民眾於臉書社群反映新竹縣湖口地區深夜飆車、改裝車噪音嚴重影響安寧，新湖警分局二十日表示，警方已掌握相關情資並主動出擊，報請地檢署指揮偵辦，強勢拘捕三名飆車主嫌到案。新湖警分局強調，去年度至今已強力取締各類違規達三千餘件，絕不容許違法行為挑戰公權力。

新湖警分局表示，針對車行透過社群群組號召非法車聚情事，分局高度重視，隨即組成專案小組，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。經長期蒐證相關涉嫌人及改裝車特徵，見時機成熟，持法院核發之搜索票並執行拘提行動，成功將王姓、許姓及吳姓等三名主要涉案人查緝到案，並扣得犯罪用手機三支及飆車用機車一部，全案依刑法「公共危險罪」移送偵辦，並持續向上溯源。

除了專案打擊，新湖警分局在常態性執法上也交出亮眼成績，每逢週末或例假日深夜，均不間斷執行「防制危險駕車專案勤務」。統計去年度迄今，針對涉犯刑法公共危險罪、違規遮蔽號牌、改裝車體及無照駕駛等各類違規，已合計查獲逾3,000件，除舉發多項交通違規外，針對流連路外之未成年少年，均依法辦理並通知家長領回。

新湖警分局強調，轄內湖口工業區、台一線及台卅一線等重要路段，均已列為警方部署重點。未來將持續規劃巡邏與定點守望勤務，強化取締作為，以減少非法車輛在湖口地區逗留、逃竄。再次呼籲，馬路非賽道，警方將持續透過科技偵查及強力執法手段，掃蕩飆車歪風，務必還給市民一個安寧的居住環境。