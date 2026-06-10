湖口瓜瓜節週末好客園區登場 歷屆最重800斤南瓜馬車超吸睛

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新竹縣湖口鄉最令人期待的年度盛事「二O二六快樂湖口瓜瓜節」將於本周末(十三日)起一連兩天在好客文創園區舉行，十日舉辦記者會，特別亮相了打破歷屆紀錄、重達八百斤的巨型大南瓜，並以夢幻的「大型南瓜馬車」造型驚豔全場。各界代表一同出席，宣告活動正式開跑，邀請全國民眾周末一起來湖口瓜瓜節品嘗新鮮瓜果、體驗食農教育。

農業處長傅琦媺十日說，湖口鄉現在是全國第一大鄉，除工業蓬勃發展外，農業成績也非常亮麗，湖口白米歷年不只成功外銷日本，銷量更是突破一萬公噸。除稻米產業外，公所、農會也致力發展瓜果類產業，縣府也全力協助輔導，其中今年瓜果類生產面積達20公頃，近期收成可能受這波雨勢影響，仍期盼大家用行動前來支持在地農民。

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湖口鄉農會總幹事周星江說，今年湖口鄉瓜類種植面積約20幾公頃。一開始生長期時狀況不錯，但是中期遇梅雨及近兩週的豐沛雨量，對產量與農民收益造成些許影響。不過，在農民的細心照顧下，今年的大南瓜依然順利成長，並以八百斤的驚人重量打破歷屆紀錄！現場也規劃豐富系列活動，絕對不容錯過。

湖口鄉農會說明，今年湖口瓜瓜節內容豐富多元，包括展售區有鳳光西瓜、甜美人西瓜、哈密瓜、栗子南瓜、玩具觀賞南瓜、南瓜包、南瓜汁及蜂蜜產品等優質農產品，以及重達八百斤的大南瓜展示區，還有好客戲曲團、街頭藝人、爵士鼓、菲力魔術表演、火舞特技秀及陀螺表演等精彩表演；現場也有家政美食區、趣味舞台互動遊戲、闖關遊戲、食農教育DIY等精彩活動，參與闖關還有機會獲得瓜瓜節限量紀念品。

農業處提到，湖口鄉土地總面積五十八點四三平方公里(五千八百四十三公頃)，農業耕地面積約一千九百公頃，農作物以水稻種植約一千公頃為最大宗，茶葉及油茶約50公頃。瓜果類(哈密瓜、西瓜、南瓜、美濃瓜)一期作約二十公頃，大多在六月初陸續採收。期盼透過湖口鄉瓜瓜節產業文化暨創新行銷活動，讓民眾更加了解認識，並選購湖口鄉農民秉持台灣優良農業生產規範所生產的香甜、多汁、味美優質瓜類農產品，以增加契約生產種植面積。

此外，縣府環保局也共同響應，現場設置「廚餘變沃土」環境永續宣導攤位，透過「廚餘分類」互動遊戲，向民眾宣導廚餘正確分類與廚餘回收再利用等重要議題，邀請親子共學，一同從日常生活中落實廚餘回收，實踐永續行動。以及湖口鄉公所也為活動加碼，凡於湖口鄉農特產品販售攤位消費滿額五十元可集一點，集滿六點於湖口鄉公所攤位兌換四百克平安米一包，集滿十二點兌換瓜類1顆(西瓜或南瓜)，數量有限，換完為止。