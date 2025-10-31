湖口直擊》M1A2T戰車成軍 賴清德：只有實力才能帶來和平

總統賴清德主持M1A2T成軍典禮致詞時表示，只有實力才可以帶來真和平。（攝影／蕭介雲）

陸軍今（31）日舉行M1A2T戰車成軍典禮，總統賴清德致詞時表示，只有實力才可以帶來真和平。簽訂一紙和平協議無法帶來和平，要維持現狀，反對推進統一、反對 「一國兩制」。

陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮在湖口營區舉行，在禮砲連實施21響禮砲揭開序幕。

陸軍584旅聯兵三營，是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位。（攝影／蕭介雲）

賴清德宣布成軍命令，和呈獻M1A2T模型，並進行M1A2T戰車與CM11戰車新舊戰車任務交接，並頒發加菜金。

賴清德指出，陸軍584旅聯兵三營，是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。

接受侵略者主張無法和平，賴清德透與584旅緣份小故事

「國軍有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神。」賴清德強調，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

「我們強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定。」賴清德稱，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

賴清德強調，要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略，要堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣主權不容侵犯併吞。

M1A2T戰車與CM11戰車新舊戰車任務交接。（攝影／蕭介雲）



賴清德也透露一個小故事，即584旅前身為284師，則是他在金門服役的部隊，是他與284師的緣份。

陸軍表示，成軍代禮代表陸軍推動國防現代化，邁入數位化作戰時代，在未來戰場發揮強大戰力。

女性排長邱郁晴：快速鎖定目標射擊，美方肯定我訓練成果

聯兵三營戰二連中尉排長邱郁晴表示，在為期將近10個月的接裝任務期間，令她印象深刻的是在坑子口訓場，在實車演練中，因為駕駛視角受限，要藉由車長指引和組員信任才能完成，而M1A2T多了夜間系統與遙控槍塔，可以快速找到目標和射擊。

聯兵三營戰二連中尉排長邱郁晴表示，M1A2T可以快速找到目標和射擊。（攝影／蕭介雲）

M1A2T是在7月10日首度公開進行實彈射擊演練，美軍對陸軍官兵精實訓練與默契，並在有限射擊訓練後，即能達4車集火射擊，感到十分驚訝和佩服。

M1A2T為我國對美軍購之先進主力戰車，搭載AGT-1500型燃氣渦輪引擎及X1100-3B型自動變速箱，可於複雜地形區域中快速馳援，發揮高機動戰力。

主砲採用120公厘滑膛砲，能發射尾翼穩定脫殼穿甲彈及多功能榴彈，具備強大穿透力與範圍殺傷效果，另配備穩定系統與自動裝填機制，提升命中率與持續作戰能力。

M1A2T臂章： M1A2T臂章在前方呈現半圓代表防禦固守，守護前線。（攝影／蕭介雲） 臂章設計，在前方呈現半圓代表防禦固守，守護前線。 在下方繡有Taiwan和ARMY字模，展現守護國土的信心和決心。 這是為紀念我國軍武重大突破，向國軍自主防衛的全新紀元致敬，由中華文化總會、青年日報「青文創」品牌，與年度漢光系列周邊設計團隊所聯手打造。

