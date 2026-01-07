湖口聯保廠家庭日 凝聚單位向心力

記者張雅淳／綜合報導

為促進同仁情誼並強化家庭支持力量，湖口聯保廠所屬修理工場日前於新竹「味衛佳柿餅教育農園」舉辦家庭日活動，規劃豐富多元，包含親子DIY體驗與園區導覽，實地走訪傳統柿餅製作環境，官兵及眷屬在輕鬆愉快的氛圍中認識在地文化，增進親子互動，營造溫馨和樂的單位氛圍。

廠長張上校表示，家庭是官兵最堅實的後盾，透過家庭日活動讓同仁攜家帶眷走出營區，不僅能增進彼此情感交流，也有助凝聚單位向心力與認同感；未來將持續規劃多元活動，藉由眷屬的支持與認同，讓官兵更能專注於本職工作，共同打造團結、融洽且具向心力的優質工作環境。

（圖：湖口廠提供）