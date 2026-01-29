湖口聯保廠軍法紀宣教 共維安全與榮譽

記者張雅淳／綜合報導

為強化官兵法紀觀念，確保春節假期部隊安全，陸軍3支部湖口聯保廠日前辦理「春節前行車安全暨軍法紀宣教」，由廠長張上校主持，並邀請新竹縣警察局新湖分局新工派出所員警擔任講師。課程中，員警針對春節交通安全、酒駕法律責任、防詐騙技巧、各類毒品危害及防諜安全等議題實施專題授課，並結合實際案例與法條剖析，提醒官兵在長假期間面對社會多元誘惑或可疑人士接觸時，應保持高度警覺，嚴守軍法紀紅線與保密義務，共同築起堅實的法紀防火牆。

廣告 廣告

張廠長表示，春節期間餐敘頻繁，為酒駕與交通事故的高風險期，全體官兵應時刻建立「酒後不駕車、駕車不飲酒」的守法意識，絕不可心存僥倖，避免因一念之差損及個人前途與單位榮譽。張廠長強調，「安全是部隊戰力的基石」，透過持續性的宣教與外部專業機關協助，不僅能有效深化官兵的法治防護網，更能確保人員平安、戰力穩定，期許全體同仁確遵各項軍紀禁令，確保春節假期快樂休假、平安返營，共同守護部隊安全與榮譽。

3支部湖口廠辦理春節前軍法紀宣教，強化官兵守法意識。（3支部湖口廠提供）