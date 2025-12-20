湖口聯保廠防詐騙宣導 提醒官兵慎防不法

記者張雅淳／綜合報導

為提升官兵安全警覺，防杜境外勢力滲透及各類詐騙手法，湖口聯保廠日前舉辦「防制滲透暨防詐騙宣導」，課程重點包含社群交友風險、帳戶借貸與詐騙案例、不明連結辨識及資料外洩防護，提醒官兵務必嚴守個資，避免遭不法集團利用。同時說明惡意檢舉與誹謗罪之法律責任，強調未經查證的指控與不實言論，不僅破壞軍中信任，更可能涉及刑事責任。

廠長張上校指出，此次宣導除說明境外勢力利用假訊息操弄、社群利誘與投資陷阱等手段，推動認知作戰與滲透吸收外，也特別強調近期常見的各式詐騙手法，包括假投資、高薪求職誘騙、帳戶借貸及社群交友詐騙等情況，提醒官兵提高警覺，不貪小利、不借用或交付帳戶與個資，避免落入詐團圈套或成為共犯。張廠長強調，唯有持續提升資安意識、強化法律知識並審慎面對可疑接觸，方能共同維護部隊安全與整體戰力。

湖口聯保廠舉辦「防制滲透暨防詐騙宣導」，提升官兵安全警覺。（湖口聯保廠提供）