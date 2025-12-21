湖口鄉長吳淑君率鄉親表態力挺 竹縣長參選人陳見賢問政座談聚焦民生建設

新竹縣長參選人、現任副縣長陳見賢說，湖口鄉長年承受「通勤壓力外溢、道路負荷過重、生活機提升」的問題，強調湖口是縣政投資與建設優先順序中的核心區塊。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

為深化縣政與基層的實質連結，新竹縣長參選人、現任副縣長陳見賢，日前於湖口鄉勝利村舉辦「鄉親有約問政說明會」，與湖口鄉長吳淑君、吳菊花議員、陳?誠議員、地方民意代表及鄉親面對面交流。現場聚焦湖口長期發展需求，從交通、產業、生活機能到教育建設，逐一探討，展現不迴避問題、正面承擔責任的治理態度。

陳見賢表示，自己在湖口生活十年，早已把這裡視為第二故鄉，更清楚湖口鄉親每天面對的現實挑戰。湖口是新竹縣產業與人口成長最快速的關鍵節點之一，工業區密集、就業機會多，卻長年承受「通勤壓力外溢、道路負荷過重、生活機提升」的問題，強調湖口是縣政投資與建設優先順序中的核心區塊。

廣告 廣告

陳見賢過去也專注協助爭取村里長的健康補助費用等福利，因為他認為，村里長是第一線服務鄉親的幹部，「把基層的事當成自己的事。」陳見賢說，從民代到行政團隊，唯一的標準就是能不能把鄉親、長輩與孩子的需求處理好。

針對湖口最關鍵的發展議題，陳見賢明確提出行動方向，包括持續推動人行安全與道路品質改善、加速推動於國道一號湖口路段增設湖口第二交流道、持續推動幸福巴士路網，以回應通勤與高齡需求;同時要求工業區環境管理必須「跟得上產業規模」，讓居民安居樂業。

湖口鄉長吳淑君指出，湖口當前最迫切的課題，就是交通紓解與公共空間品質的全面升級，無論是道路瓶頸、公園綠地或生活環境改善，都需要縣府與中央資源同步到位，而陳見賢熟悉縣政運作、能跨部會溝通，正是地方最需要的夥伴。