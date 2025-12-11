湖口高中新校區落成 斥資9.54億打造綠能智慧校園

竹縣湖口高中一期智慧校園新校區落成，提供最好的設備讓學子留在家鄉就近入學，同時也成為湖口新地標。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣立湖口高中高中部新校區十一日舉行落成典禮，在歷經疫情缺工缺料、物價上漲等重重挑戰後，這座斥資九點五四億元、由新竹縣政府全額挹注的現代化校園圓滿竣工。

新竹縣長楊文科親自主持揭牌儀式，勉勵學子「鳥要高飛先振翅，人要上進先讀書」，未來總有一片天。湖口高中新校區的落成，象徵新竹縣對教育投資的決心、對未來的承諾，盼望讓湖口、新豐地區的學子，能在家鄉享有最優質的學習環境。一期校舍落成，而一、二期工程經費加總達十七億，將成為湖口地區的新亮點。

楊文科指出，新竹縣在高科技產業的帶動下蓬勃發展，無論是興建學校或是社會福利，每年預算持續擴大，縣府以打造「科技首都、幸福竹縣」的願景推動各項建設，明年也是往前推進的重要一年。

楊文科表示，縣府計畫五大高中方案，預計於一一六學年度於高中職增加一千個名額，期望新竹地區的學生可就近入學，目前包含竹北實驗高中、自強高工等校長均自台北延攬優秀人才。

湖口高中新校區建築由大一聯合建築師事務所蔡忠孝建築師操刀，巧妙融入新竹縣鳥「五色鳥」意象，鮮明的色彩與如鳥翼般的屋頂曲線，象徵著鼓勵學生突破框架、勇敢築夢；全區符合綠建築節能、減碳指標，是一所兼具環保精神與現代美感的智慧校園。本次落成的第一期工程包含五棟主體建築，設有普通教室廿八間、專科教室廿六間及圖書館等空間。

教育局長楊郡慈表示，高中部增設「AI實驗班」，將結合在地科技產業優勢，培養學生具備AI思維、解決問題及跨域整合的能力。未來縣府將持續推動第二期工程，興建體育館及更多專科教室，並計畫增設電機與電子群、設計群等職業類科，讓湖口高中成為一所兼具普通科與職業類科的多元展能教育環境 。