湖口5議員尋連任 新人拚出線

本屆新竹縣第2選區（湖口區）議員席次有5席，計有10人參選，競爭相當激烈。（陳育賢攝）

本屆新竹縣第2選區（湖口區）議員席次有5席，計有10人參選，競爭相當激烈，國民黨當選3席（1席婦女保障名額、1席無黨參選）、民進黨1席、勞動黨1席，雖然其中1席國民黨議員因案當選無效，不過，連續遞補2名額都是國民黨籍。

國民黨此屆在湖口區大舉提名6席，另有1席以無黨參選，7位候選人的票數都不低，都有固定基本盤，另，1席民進黨、1席勞動黨議員都有各自雄厚的基層實力。目前現任5席議員都將尋求連任，新人要挑戰難度不低，但已傳有包括原議員助理等多人勤走基層，預料下屆選戰仍將相當激烈。

本屆第3選區（新豐區）應選3席，此屆4人參選，包括國民黨籍的議長張鎮榮、民進黨吳傳地，以及無黨參選的何智達等3人當選。下屆新豐區選舉，傳何智達有意轉換跑道投入鄉長選舉，但目前尚未決定，若未來選擇不連任，將多出1席機會。

目前新豐選區已有多人有意角逐，最受矚目的就屬議長張鎮榮的兒子兼助理張以聖，原本其就已在鄉里服務，擁有廣大支持者，近期加強火力勤走基層，地方反應相當不錯；民眾黨也傳出不會缺席，另也有代表及議員助理將參選等，下屆選情預料比此屆精彩。

本屆第4選區（關西區）應選2席，國民黨提名2席包括徐瑜新、羅仕琦，兩人都高票當選；民進黨提名的吳發勝雖落敗，但票數也不低。由於關西人口逐年下降，竹北市人口則大幅成長，下屆新竹縣議員選舉，很有可能因人口消長的因素，關西鎮恐將只剩1席，預料競爭更將激烈。

國民黨現任兩席議員都傳出將力拚連任，黨內若協調不成而開放競爭，即出現「網內互打」的情形。而民進黨也不會缺席，且傳出有多人有意參選，下屆僅剩1席名額，恐將出現空前激烈的戰局。