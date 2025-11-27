湖子內環保場3年燒3次 民怨沸騰

嘉義市湖子內環保暫置場26日失火，火勢猛烈，禍首指向廢彈簧床釀災，此場3年來3次大火，燒出民眾熊熊怒火，質疑市府管理不當。議員27日強烈要求市府嚴防火警，環保局表示，將以AI科技、增設水塔，強化消防安全。

市議員黃露慧質詢指出，大火濃煙密布，市民驚恐，火可以撲滅，但一燒再燒將會燒毀市民對市府的信任，連續3年3次大火，這不是意外，是制度失靈，3次失火原因有找到嗎？若有改善作為，為何一燒再燒？

市議員王浩也說，湖子內環保暫置場竟連續3年大火，每次環保局預算都獲得議員們支持，但結果卻是一燒再燒，對得起市民及鄰近的嘉義縣民嗎？環保用地火災造成空汙，環保局對民間資收場火警會開罰空汙，卻不會自罰。

廣告 廣告

蔡姓市民說，湖子內廢棄物堆置場近幾年來連連失火已不只3次，令人質疑市府管理有問題，燃燒的廢棄物造成空汙，居民擔心自身健康，市府是否應補助做低劑量肺部電腦斷層檢查？

環保局長蕭令宜說，該環保暫置場已設置門禁管控，且保全24小時巡視園區，堆置廢棄物也有區隔，26日中午才剛巡查完畢並無異常，下午1時43分許發生火警，研判是氣溫變化太大造成自燃，回收的廢棄彈簧床燃燒起來，以後廢彈簧床將委外去化，不再暫置於場內。

蕭令宜還說，約15公頃的環保園區目前有3項工程進行，暫置場能容納的回收量有限，會持續加速去化各類廢棄物，也籲請市民做好垃圾減量及資源分類，從源頭減量。

環保局表示，環保用地目前以保全管制及防火區隔，並加強巡查，將架設AI影像辨識系統即時偵測煙霧與火焰，後續將增設水塔（每座約可儲水5噸）、移動式水帶及外接移動式幫浦，並於暫置區廣設即時警示功能的熱顯像監視設備，強化火災預警及應變能力。