湖山水庫人文遺址館年底揭幕 見證三千年雲林繩紋與營埔文化

為迎接正式開館，雲林縣政府特別於8日下午舉辦「佇山頂徛家」常設展導覽活動。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣文化新地標「湖山水庫人文遺址館」即將於12月29日正式開幕，館內以「古坑．大坪頂遺址」出土文物為核心，完整呈現距今三千年至兩千年前雲林地區的繩紋與營埔文化，讓民眾得以走進史前人類的生活場景，體驗考古與文化的深層對話。

雲縣府特別舉辦「佇山頂徛家」常設展導覽活動，作為開館前的壓力測試。（圖／記者蘇榮泉攝）

為迎接正式開館，雲林縣政府特別於8日下午舉辦「佇山頂徛家」常設展導覽活動，作為開館前的壓力測試與導覽實務演練。活動由南科考古館林芳儀老師帶領，結合導覽人員見習課程，邀請文化志工與考古愛好者入館體驗，透過實際導覽與互動，培養未來導覽人員的現場應對與解說能力，現場氣氛熱絡，近三十位參與者收穫豐富。

廣告 廣告

展覽以「古坑．大坪頂遺址」出土的陶片、石器及生活器具為核心。（圖／記者蘇榮泉攝）

湖山水庫人文遺址館由雲林縣政府委託國立雲林科技大學曾永寬教授團隊營運管理，展覽以「古坑．大坪頂遺址」的陶片、石器與生活器具為主軸，結合空間敘事設計，重現史前聚落的生活智慧與環境樣貌。該遺址於湖山水庫興建時因環境影響評估而發現，地層保存完整，揭露出繩紋與營埔文化層，是研究早期人類生活的重要依據，並於民國97年9月23日指定為雲林縣考古遺址，成為珍貴的地方文化資產。

「湖山水庫人文遺址館」融合考古研究、環境教育與文化展示功能。（圖／記者蘇榮泉攝）

湖山水庫人文遺址館自109年5月13日開工，112年2月20日完工，總經費新臺幣1億676萬1,243元。建築兼顧水資源、生態環境與文化教育功能，展覽空間設於5樓，融合考古研究、環境教育及文化展示，打造一處讓知識與自然對話的文化場域。

活動由南科考古館林芳儀老師帶領，結合導覽人員見習課程，邀請文化志工與考古愛好者入館體驗，培養未來導覽人員的現場應對與解說能力。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，湖山水庫人文遺址館的啟用象徵雲林文化資產保存與教育推廣的新里程碑。縣府未來將與國立雲林科技大學及考古研究機構持續合作，辦理多元的遺址教育推廣與體驗活動，讓更多民眾認識在地歷史脈絡，深化對土地與文化的情感連結，讓雲林考古文化在時代洪流中持續閃耀光芒。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！