湖山水庫人文遺址館年底開館 重現先民智慧

記者謝承宏／綜合報導

雲林縣湖山水庫人文遺址館，預於12月29日正式開館，展出距今約3000至2000年前的繩紋與營埔文化遺跡，重現先民在古坑山區生活智慧與聚落樣貌。雲林縣文化觀光處表示，該館將成為雲林縣文化資產展示的新亮點，未來亦將結合導覽培訓與教育推廣，深化公共文化參與。

為迎接湖山水庫人文遺址館開館，雲林縣文化觀光處於昨日舉辦「佇山頂徛家」（臺語：住在山頂）常設展導覽活動，作為開館前壓力測試，吸引近30名考古與文化愛好者參與，為後續導覽規劃及觀眾體驗奠定基礎。

文觀處表示，湖山水庫人文遺址館由縣府委託雲林科技大學教授曾永寬團隊營運管理，展覽以「古坑．大坪頂遺址」出土的陶片、石器與生活器具為核心，揭示出距今約3000至2000年前繩紋與營埔文化堆積層，展現早期人類聚落發展與生活痕跡，透過文物展示與空間敘事，重建史前聚落生活全貌。

雲林縣湖山水庫人文遺址館，預於12月29日正式開館，展出距今約3000至2000年前的繩紋與營埔文化遺跡，重現先民在古坑山區生活智慧與聚落樣貌。（雲林縣文觀處提供）