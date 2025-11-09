湖山水庫人文遺址館搶先看！ 一起守護3000年雲林繩紋與營埔文化記憶

▲雲縣府特別舉辦「佇山頂徛家」常設展導覽活動，作為開館前的壓力測試。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣文化新亮點──「湖山水庫人文遺址館」，即將於 2025年12月29日隆重揭幕！為迎接正式開館，縣府特別舉辦「佇山頂徛家」（註：住在山頂）常設展導覽活動，作為開館前的壓力測試，為後續導覽規劃及觀眾體驗奠定基礎。

此次活動同時結合導覽人員培訓見習，由此計畫協同主持人南科考古館林芳儀老師帶領，邀請有興趣的民眾及文化志工入館體驗，讓未來將投入館內導覽之工作人員能透過實際操作與互動，提升解說與現場應對能力。

湖山水庫人文遺址館由雲林縣政府委託國立雲林科技大學曾永寬教授帶領團隊營運管理，展覽以「古坑．大坪頂遺址」出土的陶片、石器及生活器具為核心，透過文物展示與空間敘事，重現史前人類在古坑山區的生活智慧與聚落樣貌。

「古坑．大坪頂遺址」於湖山水庫興建期間因環境影響評估作業而被發現，地層保存良好，揭示出距今約 3,000至2,000年前繩紋與營埔文化堆積層，展現早期人類的聚落發展與生活痕跡，故於97年9月23日指定為雲林縣考古遺址，成為縣內重要的文化資產之一。

為延續這份珍貴文化記憶，縣府於湖山水庫旁設立「湖山水庫人文遺址館」，該館自109年5月13日開工，112年2月20日竣工，總經費達新臺幣1億676萬1,243元整。工程不僅兼顧水資源與生態環境，更預留文化教育空間，奠定遺址館的建置基礎。展覽空間位於該館5樓，融合考古研究、環境教育與文化展示功能，打造一處知識與自然對話的文化場域，讓民眾能近距離體驗雲林豐富的人文底蘊。活動於8日下午1時正式展開，吸引近30位考古與文化愛好者參與。現場導覽互動熱烈，參與者紛紛表示對雲林考古文化有更深一層的認識。

文化觀光處長陳璧君表示，湖山水庫人文遺址館的啟用，象徵著雲林在文化資產保存與推廣上的新里程碑。未來縣府將持續與國立雲林科技大學及考古專業機關學校攜手合作，辦理各項遺址教育推廣活動，讓更多民眾了解在地歷史脈絡，激發對土地與文化的情感連結，讓雲林考古的故事在時代長河中持續發光。