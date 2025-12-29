湖山水庫人文遺址館開館 史前東部閃玉驚現雲林古坑

（中央社記者蔡智明雲林縣29日電）雲林「湖山水庫人文遺址館」今天對外開放，推出「佇山頂徛家－古坑．大坪頂遺址」常設展，年代距今約4000至2500年，與台中營埔文化相關，為台灣史前文化研究提供寶貴線索。

「湖山水庫人文遺址館」今天推出「佇山頂徛家（台語：住在山頂）－古坑．大坪頂遺址」常設展，由雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、成功大學考古學研究所兼任教授劉益昌等人一同揭幕。

劉益昌接受媒體聯訪表示，「古坑．大坪頂遺址」與台中營埔文化相關，大概是營埔文化的最南邊，從古坑往南就到嘉義梅山，那裡出土的考古文化就屬於嘉義在地的，顯現大坪頂這個點非常重要。

劉益昌說，大坪頂出土的陶器具有特殊風格，另外出土了好幾件來自台灣東部的閃玉裝飾品與工具，這都令人好奇，值得進一步探究；譬如說，閃玉從東部到西部，是走海路還是走陸路呢？以他個人的研究認為比較多是走陸路。

劉益昌表示，這群古代人為什麼選擇在大坪頂這塊高起來且平坦的土地生活，與台中營埔遺址的關係是什麼，也是值得考古學者持續研究。

文觀處表示，2006年湖山水庫工程環評期間，於南勢坑溪西側發現「古坑．大坪頂遺址」，遺址完整保存繩紋紅陶文化與營埔灰黑陶文化兩個不同時期的文化層，年代距今約4000至2500年。

文觀處說明，此次展覽與成功大學考古學研究所合作，展出238件出土文物，最具代表性的是「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」，其圈足呈喇叭型外撇，器表施黑彩並刻劃出宛如人手牽手舞蹈的紋飾，細緻而富象徵意涵，間接反映此文化可能具有群體祭祀或慶典活動。

此外，出土陶足標本上可見模擬人類腳趾的捺壓紋，展現高度擬人化工藝表現，另有近似國立台灣史前文化博物館典藏國寶的喇叭型玉環出土，具國寶級珍貴性，清楚顯示此文化與其他文化間的交流與交易關係。（編輯：陳仁華）1141229