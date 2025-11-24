▲湖州碧岩禪寺敬贈日月潭文武廟藥師琉璃佛六周年活動在湖州市舉辦。

【本報大陸新聞中心 報導】 「攜手同行、共創未來」大陸浙江省湖州市碧岩禪寺敬贈日月潭文武廟藥師琉璃佛六周年活動，日前在浙江省湖州市舉辦，臺灣中國佛教會副理事長明光法師、大陸普陀山佛教協會會長信光法師等150多名兩岸來賓出席。

2019年11月，長興碧岩禪寺向臺灣南投縣日月潭文武廟敬贈藥師琉璃佛及日月光菩薩，現供奉于日月潭文武廟藥師延壽殿，六年來，數以萬計的臺灣民眾前往祈福，為兩岸宗教文化交流產生影響。

大陸普陀山佛教協會會長信光法師開幕式致辭中表示，浙江與臺灣往來便捷、交流活躍，兩地人民的情誼深厚，兩岸佛教事業蓬勃發展；兩岸佛教同根同源，是法脈的相承，更是血脈的相融。湖州碧岩禪寺自2019年向臺灣日月潭文武廟敬贈藥師琉璃佛後，先後禮贈《藥師佛經》長卷、紫砂大盤，用佛法信物搭建起跨越海峽的溝通橋樑，未來要持續加強兩岸佛教交流與合作。

南投縣日月潭文武廟董事長張德林致辭時表示，在兩岸各界人士的關心支持下，碧岩禪寺與日月潭文武廟結成了深厚的宗教情誼，加深了兩岸同胞的溝通理解，此次活動將是兩岸宗教界友好交流的又一大盛事，希望以此為契機，進一步增進兩岸往來，促進兩岸文化交流合作。

開幕式後，碧岩禪寺與日月潭文武廟代表互贈禮物，締結友誼之橋，兩岸12位法師主法，兩岸僧眾敬香祈福。之後還舉辦了2025年湖臺藥師文化大健康交流會，活動以「傳承藥師智慧、共築健康生態」為主題，來自兩岸宗教及健康領域的5位專家學者，圍繞藥師文化當代價值、兩岸健康產業協同發展等內容發表主旨演講，也為兩岸大健康事業融合發展注入強勁動力，搭建起海峽兩岸健康領域深度對話的平臺。

由南投特地到湖州參會代表表示，交流會搭建起宗教文化交流的橋樑，讓兩岸在交流中更融合，也看到兩岸健康產業攜手發展的廣闊前景。（照片記者蔡叔涓翻攝）