湖東社區農村再生獲肯定 金牌農村揭牌典禮隆重舉行

（觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】 走過多年摸索與耕耘，澎湖縣湖西鄉湖東社區榮獲農業部農村發展及水土保持署「第三屆金牌農村」銅牌肯定，於今(15)日上午在湖東社區活動中心舉行揭牌典禮。活動邀請縣府及地方長官、民意代表、社區夥伴與在地居民共同參與，見證湖東社區多年深耕農村再生與永續發展的重要成果。

湖東社區長期以「生活、生產、生態」三生共構為發展核心，透過推動青銀共創、關懷照顧服務、在地農漁產加值及文化保存等行動，逐步形塑兼顧生活品質、產業發展與生態保育的永續農村樣貌。本次榮獲金牌農村銅牌，不僅展現社區治理與居民高度參與的成果，也彰顯中央與地方攜手推動農村再生政策的具體成效，透過揭牌儀式正式宣告湖東社區躋身「金牌農村」行列，並安排湖東走讀活動，帶領與會貴賓深入社區實地走訪，了解湖東如何將在地文化、產業發展與日常生活轉化為具體行動，展現農村韌性與創新能量。

湖東社區發展協會理事長表示社區長期以「生活、生產、生態」三生共構為發展核心，將廢耕農地整理活化，透過推動青銀共創，逐步塑造兼顧生活品質、產業發展與生態保育的永續農村樣貌是傳統農村翻轉的契機。(圖/郭偉民攝)

縣府農漁局指出，金牌農村制度由農業部農村發展及水土保持署推動，旨在鼓勵農村社區持續精進與自我提升。湖東社區此次獲得銅牌肯定，為社區發展奠定良好基礎，未來縣府將持續與中央及社區攜手合作，強化在地產業發展、培育青年返鄉能量，並深化環境永續與社區韌性建構，共同打造具示範性的永續農村，促進澎湖農村整體發展。

本次活動出席貴賓包括縣府農漁局局長、副局長及相關科室主管，湖西鄉公所陳鄉長，縣議員吳政杰、蔡清續、許育愷等人，以及李麗美、洪志銘、林振強等地方民意代表，同時也邀請鄰近社區理事長、村長等社區代表，以及澎湖科技大學 USR 計畫團隊老師共同出席，場面熱絡。

揭牌典禮開幕由龍門戰鼓隊帶來震撼鼓藝演出，以磅礡鼓聲揭開序幕，象徵湖東社區在農村再生道路上穩健前行、邁向嶄新里程碑。

