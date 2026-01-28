湖西人專屬小確幸來了 台電關懷獨居長者列車啟動

台電尖山發電廠關懷獨居長者列車啟動，讓長者採購年貨過個好年。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電是澎湖人的好鄰居！台電尖山發電廠關懷獨居長者列車，今(28)日正式啟動，這是電廠附近湖西鄉民眾專屬小確幸，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、議員許育愷、湖西鄉長陳振中等人都到場共襄盛舉，活動由尖山電廠廠長李鳳春率領員工及志工，為長者們提供服務。

台電尖山發電廠延續以往優良傳統辦理採購年貨活動，迄今已邁入第14年，今年活動於1月28日開始連續3天，讓每一位長者都能採買所需物資，歡喜過好年。247位銀髮長者，由尖山發電廠出動大巴，分別到各村接載長者，前往湖西全聯採買年貨，每位參加者擁有3000元額度採買年貨。

隨後透過一條龍服務，從採買、結帳至送貨服務，皆由電廠員工提供貼心服務，每1位長者皆搭配一位尖山電廠志工，陪同與傾聽長者需求，讓每位長者都能買到自己所需的民生用品，歡度溫馨春節。

李鳳春廠長表示，尖山電廠一直秉持睦鄰工作原則。每年除了舉辦採購年貨及圍爐餐會外，在端午、中秋、春節也會致贈禮品，疼惜的心與關懷的愛從不有所減少，讓每一位長者感受台電疼惜的愛，並充滿喜悅，是台電人的使命。「老吾老以及人之老」，身為現代社會的一份子，應當飲水思源，善用時間去關懷需要被關懷的人，那將會讓生命變得更寬更廣，變得更加有意義，期待大家一同來做別人生命中的貴人。

長者採購年貨，台電尖山電廠配置一名志工一對一服務。(記者劉禹慶攝)

台電關懷獨居長者列車啟動，全聯湖西店結帳區大排長龍。(記者劉禹慶攝)

湖西人專屬小確幸，讓獨居長者採購年貨過好年。(記者劉禹慶攝)

