湖西鄉立圖書館動土 首座鋼構集成板木構建築打造澎湖文化新里程

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】 湖西鄉的文化建設邁出歷史性的一步！備受矚目的「湖西鄉立圖書館興建工程」，今( 19) 日在鼎灣基地舉行動土典禮。在鄉長陳振中、縣長陳光復、教育部終身教育司專門委員宋雯倩、縣議會吳政杰、許育愷、蔡清續議員服務處蔡清謀主任、蘇陳綉色、莊光大、呂黃春金等議員、文化局長陳鈺雲及湖西鄉民代表會呂副主席平清、洪志銘、李麗美、王經邦、曾才發、林清鑫、洪良合、林振強、陳妍臻等多位民意代表，以及國立公共資訊圖書館科長黃文玉、基地所在村村長洪良利與各村村長、社區理事長、各國中小校長、主任，設計監造單位建築師王銘顯、承包單位董事長王美瑛等眾多貴賓共同見證與執鏟下，這座集結閱讀、永續與美學的綠色建築正式啟動興建，預計將成為澎湖具代表性的文化新地標，為在地閱讀注入新氣象。

眾多貴賓共同見證與執鏟下，這座集結閱讀、永續與美學的綠色建築正式啟動興建，預計將成為澎湖具代表性的文化新地標，為在地閱讀注入新氣象。(圖/郭偉民攝)

鄉長陳振中致詞特別感謝中央與縣府團隊及湖西鄉民代表會一路的支持與指導。他指出，湖西圖書館新建案於 109 年縣府協助公所向教育部爭取「提升公共圖書館閱讀環境計畫」，110年原核定總經費為 9,600 萬元，由教育部補助 7,600 萬元、澎湖縣政府補助 1,500 萬元。然而，在 112 年因噪音問題而決定異地變更基地，又面臨營建成本大幅上漲導致數次流標的困境，幸好在楊曜立法委員的協調下基地變更完成，以及縣長陳光復大力支持、縣府再挹注2,000 萬元，公所也在鄉民代表會支持下共自籌 1,030 萬元，使總經費終於全數到位，今日才得以順利開工動土。

陳鄉長引用：「了解一個地方的過去要看博物館，了解一個地方的未來要看圖書館。」一語，強調圖書館的重要性，並以「它將是澎湖的文化名片」期許這座導入永續概念的文化工程，能成為在海島之上亮起的溫暖閱讀之光，在 116 年 6 月完工後，能長久庇蔭鄉親心靈，成為照亮孩子們閱讀未來的「文化大樹」。同時，他也特別叮囑施工團隊，務必做到「安全第一、品質至上」，以最細膩的工法打造海島永續的文化工程。

他介紹這座新圖書館建築

湖西鄉長陳振中引用：「了解一個地方的過去要看博物館，了解一個地方的未來要看圖書館。」一語，強調圖書館的重要性。(圖/郭偉民攝)

澎湖縣長陳光復致詞時指出，從另一個角度欣賞圖書館設計，如同一顆「愛心」，象徵對教育與文化的用心投入。他期盼鄉親與孩子們能珍惜並善加使用這座公共資源，讓閱讀成為日常生活的一部分。未來新館結合周邊即將完工的享居長照園區、活動中心、學校與空地活化規劃等，將形成完整的文教生活圈，帶動地方整體發展。

終身教育司專門委員宋雯倩表示，澎湖縣近年在閱讀與語文推動成果亮眼，更獲閱讀風貌表現績優縣市肯定，對湖西鄉立圖書館未來的使用效益與推廣成果充滿信心。(圖/郭偉民攝)

湖西鄉立圖書館整體設計融入海洋意象，以澎湖港灣為建築造型，共3個樓層，總面積1,377.6 m²，設計理念融入了環境永續、生活美學的元素，採用鋼筋混凝土與木構複合的綠色建築工法。主入口象徵港灣迎賓，弧形建築圍繞榕樹廣場，展現自然與人文共融特色。館舍共三層樓，總樓地板面積約420坪，規劃藏書量約3萬7,000冊，設置100個閱覽座位，加上三樓多功能教室55個座位，最多可容納約150人同時使用。

空間配置方面，一樓設有兒童閱覽區、說故事區、樂齡區、個人上網區，並貼心規劃哺乳室與行政辦公室，整體設計如同家中的「大客廳」，讓不同年齡層的讀者都能舒適閱讀；二樓為主要圖書區與視聽區；三樓則規劃為青少年區與藝文活動空間，打造全齡共享、多元使用的現代化圖書館，完工後將不僅是一個單純的閱讀空間，更兼具展覽、交流與多功能學習空間，預計將成為澎湖最具代表性的文化亮點之一。

