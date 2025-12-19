湖西鄉立圖書館動土 首座鋼構集成板木構建築打造澎湖文化新里程
(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】 湖西鄉的文化建設邁出歷史性的一步！備受矚目的「湖西鄉立圖書館興建工程」，今( 19) 日在鼎灣基地舉行動土典禮。在鄉長陳振中、縣長陳光復、教育部終身教育司專門委員宋雯倩、縣議會吳政杰、許育愷、蔡清續議員服務處蔡清謀主任、蘇陳綉色、莊光大、呂黃春金等議員、文化局長陳鈺雲及湖西鄉民代表會呂副主席平清、洪志銘、李麗美、王經邦、曾才發、林清鑫、洪良合、林振強、陳妍臻等多位民意代表，以及國立公共資訊圖書館科長黃文玉、基地所在村村長洪良利與各村村長、社區理事長、各國中小校長、主任，設計監造單位建築師王銘顯、承包單位董事長王美瑛等眾多貴賓共同見證與執鏟下，這座集結閱讀、永續與美學的綠色建築正式啟動興建，預計將成為澎湖具代表性的文化新地標，為在地閱讀注入新氣象。
鄉長陳振中致詞特別感謝中央與縣府團隊及湖西鄉民代表會一路的支持與指導。他指出，湖西圖書館新建案於 109 年縣府協助公所向教育部爭取「提升公共圖書館閱讀環境計畫」，110年原核定總經費為 9,600 萬元，由教育部補助 7,600 萬元、澎湖縣政府補助 1,500 萬元。然而，在 112 年因噪音問題而決定異地變更基地，又面臨營建成本大幅上漲導致數次流標的困境，幸好在楊曜立法委員的協調下基地變更完成，以及縣長陳光復大力支持、縣府再挹注2,000 萬元，公所也在鄉民代表會支持下共自籌 1,030 萬元，使總經費終於全數到位，今日才得以順利開工動土。
陳鄉長引用：「了解一個地方的過去要看博物館，了解一個地方的未來要看圖書館。」一語，強調圖書館的重要性，並以「它將是澎湖的文化名片」期許這座導入永續概念的文化工程，能成為在海島之上亮起的溫暖閱讀之光，在 116 年 6 月完工後，能長久庇蔭鄉親心靈，成為照亮孩子們閱讀未來的「文化大樹」。同時，他也特別叮囑施工團隊，務必做到「安全第一、品質至上」，以最細膩的工法打造海島永續的文化工程。
他介紹這座新圖書館建築
澎湖縣長陳光復致詞時指出，從另一個角度欣賞圖書館設計，如同一顆「愛心」，象徵對教育與文化的用心投入。他期盼鄉親與孩子們能珍惜並善加使用這座公共資源，讓閱讀成為日常生活的一部分。未來新館結合周邊即將完工的享居長照園區、活動中心、學校與空地活化規劃等，將形成完整的文教生活圈，帶動地方整體發展。
湖西鄉立圖書館整體設計融入海洋意象，以澎湖港灣為建築造型，共3個樓層，總面積1,377.6 m²，設計理念融入了環境永續、生活美學的元素，採用鋼筋混凝土與木構複合的綠色建築工法。主入口象徵港灣迎賓，弧形建築圍繞榕樹廣場，展現自然與人文共融特色。館舍共三層樓，總樓地板面積約420坪，規劃藏書量約3萬7,000冊，設置100個閱覽座位，加上三樓多功能教室55個座位，最多可容納約150人同時使用。
空間配置方面，一樓設有兒童閱覽區、說故事區、樂齡區、個人上網區，並貼心規劃哺乳室與行政辦公室，整體設計如同家中的「大客廳」，讓不同年齡層的讀者都能舒適閱讀；二樓為主要圖書區與視聽區；三樓則規劃為青少年區與藝文活動空間，打造全齡共享、多元使用的現代化圖書館，完工後將不僅是一個單純的閱讀空間，更兼具展覽、交流與多功能學習空間，預計將成為澎湖最具代表性的文化亮點之一。
立即加入【觀傳媒】官方帳號 http://lin.ee/q2kd3ut 精彩新聞不漏接！
其他人也在看
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 37
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 299
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 111
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 2 小時前 ・ 86
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 45
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 2
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 18
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 220
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 35
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 21
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 161