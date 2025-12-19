湖西鄉立圖書館興建工程動土 陳光復出席見證文化建設邁向嶄新里程碑





澎湖縣湖西鄉立圖書館興建工程於19日上午舉行開工動土典禮，縣長陳光復親自出席，與湖西鄉長陳振中、議員吳政杰、議員許育愷、議員蘇陳綉色、議員莊光大、議員呂黃春金、議員蔡清續辦公室主任蔡清謀、教育部專門委員宋雯倩，以及地方代表、村里長與鄉親共同祈福工程順利，並見證湖西鄉文化建設邁向嶄新里程碑。

陳光復表示，圖書館不只是閱讀書籍的場所，更是推動終身學習、促進世代交流與凝聚社區情感的重要公共空間。隨著社會快速變遷與資訊科技發展，圖書館的角色已從單純借閱功能，轉化為多元學習、文化推廣與社區交流的核心據點。縣府長期重視教育與文化扎根，持續投入資源改善各鄉市公共設施，期盼透過完善的閱讀環境，培養民眾良好閱讀習慣，提升整體生活品質。

陳光復指出，從另一個角度欣賞圖書館設計，如同一顆「愛心」，象徵對教育與文化的用心投入。他期盼鄉親與孩子們能珍惜並善加使用這座公共資源，讓閱讀成為日常生活的一部分。未來新館結合周邊即將完工的享居長照園區、活動中心、學校與空地活化規劃等，將形成完整的文教生活圈，帶動地方整體發展。

陳振中表示，興建工程能順利動工，首先要感謝前鄉長、現任議員吳政杰於109年提出建館計畫，並在110年獲得教育部7,600萬元、縣府1,500萬補助，以及楊曜委員積極協助向中央協調計畫變更和代表會支持。後續因物價波動導致工程五度流標，所幸在縣長陳光復全力支持下，縣府再追加2,000萬元經費，讓工程得以推動。他強調，了解一個地方的過去要看博物館，了解一個地方的未來要看圖書館。湖西鄉目前每年舉辦超過150場圖書館活動，未來新館落成後，必能發揮更大的文教能量。

宋雯倩表示，教育部終身教育司長期致力於推動全民閱讀與語文教育，澎湖縣近年在閱讀與語文推動成果亮眼，更獲閱讀風貌表現績優縣市肯定，對湖西鄉立圖書館未來的使用效益與推廣成果充滿信心。

興建湖西鄉立圖書館整體設計融入海洋意象，以澎湖港灣為建築造型，主入口象徵港灣迎賓，弧形建築圍繞榕樹廣場，展現自然與人文共融特色。館舍共三層樓，總樓地板面積約420坪，規劃藏書量約3萬7,000冊，設置100個閱覽座位，加上三樓多功能教室55個座位，最多可容納約150人同時使用。

空間配置方面，一樓設有兒童閱覽區、說故事區、樂齡區、個人上網區，並貼心規劃哺乳室與行政辦公室，整體設計如同家中的「大客廳」，讓不同年齡層的讀者都能舒適閱讀；二樓為主要圖書區與視聽區；三樓則規劃為青少年區與藝文活動空間，打造全齡共享、多元使用的現代化圖書館。

