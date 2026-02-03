湖邊動物們的捷運之旅／陳慧文

陳慧文

在一座繁華城市的邊陲，有一個美麗的湖泊。湖邊住著一些小動物，有黃嘴天鵝、紅面番鴨、鵲鴝、巴西烏龜、松鼠……等。

湖泊的附近有一個捷運站，總是人來人往，尤其是假日，總是有許多觀光客搭乘捷運，來到湖邊欣賞美景、野餐或划船。

在一個晴朗的日子裡，一群動物聚在一起聊天。紅面番鴨說道：「大家有沒有想過，那個叫做『捷運』的奇妙列車，坐上去是什麼感覺呢？」

黃嘴天鵝說：「聽說搭乘捷運出去後，只要弄清楚路線，就可以再搭捷運回到原來的地方耶！」

松鼠嚮往地說：「那一路上不知道有什麼奇妙的事物呢！」

巴西烏龜提議說：「那我們想辦法去搭捷運吧！」

大家都興奮地表示贊成，鵲鴝問道：「但是，我們應該要怎麼買車票呢？」

經過討論，他們決定在湖邊表演給觀光客欣賞。黃嘴天鵝優雅地展開翅膀跳起芭蕾舞，松鼠吱吱地唱著清脆可愛的歌聲，紅面番鴨用他堅硬的嘴敲擊巴西烏龜的殼，發出充滿活力的節奏，鵲鴝則叼著一個空罐子，在圍觀的人群間飛來飛去，許多人都聚過來觀賞這精彩的表演，高興地拍手叫好，紛紛在罐子中投下錢幣。鵲鴝開心地說：「你們的表演真棒，我們應該有足夠的錢買車票了！」

接著，他們分頭尋找裝扮的材料，合力打扮成一位人類老奶奶的模樣。黃嘴天鵝穿上一雙鞋子，渾身潔白的羽毛好像裙子；紅嘴番鴨站在天鵝的背上，以花朵和樹枝裝飾成上半身；松鼠趴在紅嘴番鴨的身上，尾巴像披肩一樣圍繞著；烏龜蹲在松鼠的背上，戴著一頂遮陽帽；鵲鴝則依偎在帽子邊緣，好像一個獨特的帽飾。他們每天練習這樣打扮起來走路，直到能夠互相配合得天衣無縫、維妙維肖。

一天下午，他們按照計畫打扮成老奶奶的樣子，帶著他們表演賺來的錢，踏上捷運的旅程。進入捷運站時，他們不禁感到緊張。他們在自動售票機前慌張地亂按，幸好有一個可愛又善良的小學生上前幫忙，替他們買好了車票，教他們怎麼刷代幣進站，然後等著列車的到來。

列車緩緩進站，動物們維持著老奶奶的裝扮，跟著人們排隊走進車廂，心情既興奮又緊張。列車緩緩啟動，動物們透過車窗，看到了高樓大廈、大街小巷、車水馬龍，在終點站下車後，他們看到各式各樣的商店和攤販，覺得非常新奇。

直到天色漸暗，他們開始想家了，因此決定再搭乘捷運回去，他們一回到湖邊，就累得呼呼大睡。不過等他們休息夠了，再賺了錢，也許還會再打扮成別的模樣，再踏上捷運之旅喔！