湖里出品兩岸合拍電影《超萌小月老》亮相 展現兩岸影視融合新機遇

▲湖里出品兩岸合拍電影《超萌小月老》正式發佈。

【本報大陸新聞中心 報導】「2025兩岸融合影視成果發佈會」在廈門市湖里區閩台文化交流館舉行，由湖裡區正旺興台青就業創業影視基地，與入駐台青聯合制作的少兒闔家歡喜劇《超萌小月老》，也在湖裡區閩台文化交流館正式發佈預告片，並邀各界共鑒基地發展成果、共話兩岸影視融合新機遇。

據悉，這是湖里區台青影視創業的重要成果，更是實現了行業突破，成為登陸台灣地區的大陸院線電影。影片由知名導演江小魚編劇執導，以單親家庭兒童視角講述溫暖故事，傳遞愛與成長的力量。影片有台灣演員加盟，兩岸影視人攜手合作，將閩南文化與兩岸情感融入鏡頭，賦予影片濃厚融合底色。

廣告 廣告

▲兩岸合拍電影《超萌小月老》展現湖里區台青影視創重要成果。

影片主演台青演員白一翔表示，臺灣演員白一翔在分享中提到，自己在電影中飾演“真愛爸爸”一角，影片溫馨的親子闔家歡題材讓人格外重視家庭與陪伴。他坦言，廈門的人文文化、飲食、氣候與臺灣高度相似，拍攝過程輕鬆自在，而大陸影視產業成熟的產業鏈和豐富資源，讓他更加堅定了在此發展的決心，“希望未來能有更多作品在廈門、泉州等地區取景拍攝”。

全國台企聯常務副會長、廈門市台商協會榮譽會長吳家瑩說，這次聯盟的簽約，奠定了影視產業在廈門深耕、發展的基礎，更是推動湖里區的台青基地往影視產業發展的新里程碑。影視產業交流更是深化兩岸同胞情感的交流，對兩岸之間的融合發展有積極正面的意義，也印證了湖里區是台青創業、就業的熱土。

▲當天，兩岸青年融合創作聯盟正式簽約。

這些年來，湖里區始終深耕台胞台企登陸第一家園“第一站”建設，以創業資金、場地租金、住房補貼等全方位政策支援台青創業，並推動台青基地向影視等垂直領域升級。《超萌小月老》的成功，正是湖里區深化兩岸文化融合、助力台青創業的生動實踐。

未來該聯盟將從資源整合、專案共建、管道共用等方面發揮引領作用，標誌著湖里區對於台青基地、台青創作者從單點孵化、零散合作轉向體系化、平台化、長效化的兩岸影視融合模式。這將對兩岸之間的融合發展有積極正面的意義，也印證了湖里區是台青創業、就業的熱土。（照片主辦方提供）