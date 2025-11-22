湘瑩拆避孕器3個月！突曬大肚照「肚子大到像懷孕」 穿泳裝性感現身
娛樂中心／綜合報導
藝人王嫚萱（原名湘瑩）今年初無預警宣布與好友結婚，8月受訪時後透露剛把避孕器拿掉，也想要努力看看自然受孕，今（22）日她突然曬出大肚照，驚呼「肚子大到像懷孕！」
湘瑩分享跟老公到峇厘島度假的影片，她笑說因為這幾天吃吃喝喝太開心，「去峇里島每天都在吃，肚子大到像懷孕」她穿泳裝性感入鏡，在影片中先是縮小腹，老公問她說「你來第幾天了？」她回「今天第五天，明天就要回去了」，老公回「爽不爽？」，她說「今天中午可以下水，但是看我第5天的肚子」突然轉側身放鬆肚子，可以見到她的小肚肚跑出來，老公笑說「OK啦，一樣這麼大！」
王嫚萱8月現身受訪時透露備孕進度，當時剛把避孕器拔掉，目前想要拼看看用自然方式受孕。她坦言一直都有子宮肌腺症，「我肚子會爆痛，月經來時一天要吃六七顆止痛藥，醫生建議裝避孕器可以舒緩經痛，裝了有6年之久，之前有凍卵，但目前想要自己努力看看，因為戴著避孕器也不能做太多的檢查，希望今年或明年會有好消息。
