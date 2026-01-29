湠台灣推預售票 林君陽「甘露水」有望赴日拍攝

（中央社記者王心妤台北29日電）湠台灣電影公司今天舉辦記者會，宣布將以台灣文藝人士黃土水、陳澄波及翁鬧的人生為題材拍成電影，黃土水的故事「甘露水」由導演林君陽執導，除了在台灣，也有望赴日本拍攝。

湠台灣今天宣布將製作「台灣文藝三部曲」，包含導演林君陽執導的雕刻家黃土水故事「甘露水」、導演羅景壬執導的畫家陳澄波故事「藏畫」，以及郭珍弟執導的文學家翁鬧故事「天亮前的戀愛」，其中「天亮前的戀愛」已殺青，預計年底上映。

湠台灣創辦人姚文智今天與3名導演出席記者會，並期待推動預售票系統，預計2月2日起正式啟動。姚文智表示，受到音樂劇等作品可從演出前一年就先售票啟發，期待在電影推動類似計畫，希望給電影一個計畫，與台灣近百年歷史、英雄人物有關。他提到，講述日本歌舞伎的日本電影「國寶」上映後獲得好評，也期待能重現台灣文藝人士的故事、呈現在地文化。

「甘露水」成本約新台幣1.8億元，林君陽表示，經過3、4年田野調查，希望能端出讓各界正面期待的作品，近年文化部推出國際旗艦輔導金，有此資源也讓國片能行銷到海外。林君陽說，預計年底或明年第一季開拍，除了在台南岸內片場，也正在洽談到日本東京拍攝。

羅景壬表示，「藏畫」將從陳澄波的太太張捷為切點，由愛情故事談及陳澄波的藝術成就，張捷在繪畫也極有天賦，她如何支持另一半、保存畫作並度過白色恐怖，展現了堅毅的一面，「我們找到很多史料，也很貪心，想在這邊跟大家說，這將是很浪漫的愛情故事。」

「天亮前的戀愛」由郭珍弟執導，聚焦1930年代文學家翁鬧的人生。郭珍弟透露，這部作品邀請到日本知名演員擔任女主角，電影已進入後製階段，將帶觀眾感受第一代日語作家在孤獨中尋求認同的生命張力。（編輯：張雅淨）1150129