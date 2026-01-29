湠臺灣啟動「湠臺灣國片預售票系統」計畫：首創國片預售系統 2/2 正式開賣！





深耕臺灣文化內容開發的「湠臺灣電影股份有限公司」，今日（1/29）正式召開發布會，宣布全台首創的「湠臺灣國片預售票系統」將於 2 月 2 日（一）正式開賣。「湠臺灣預售票系統」旨在透過群眾提前「注文」（Tsù-bûn，預約）模式，為製作成本極高、耗時極長的臺灣時代劇建立穩定的支持體系。首部開賣預售票的電影為《天亮前的戀愛》（臺灣文藝三部曲之一）！

推廣「台灣 100」計畫：讓動人的故事與價值湠出來！

「台灣 100」鎖定這100年以來臺灣關鍵轉變或具有台灣精神的重要故事，並且藉由影視作品的多元樣貌傳遞出去，這也是湠臺灣成立的使命。由於時代劇在場景、美術還原上的支出往往高出當代影片 30% 以上，湠臺灣堅持「務求完好」的標準，透過預售系統讓票房提早注入，讓創作者在開發期中更有底氣。

湠臺灣這幾年認為要推出每個時代的台灣電影，這個電影要如何永續經營，如何獲取社會大眾的支持，如何讓台灣電影一步一步說出來，湠臺灣構想的湠臺灣國片預售票，就是台語「注文」的概念，注文一張電影票，在系統裡預先購票。

這啟發是來自於，姚文智先生邀了吳念真導演拍電影，吳導很多好的概念，很多票都是秒殺，很早就被訂走，那電影為什麼不可以？為什麼音樂戲劇可以在一年前訂好票，那電影為什麼不可以，我們應該給電影一個機會，所以湠臺灣做了湠臺灣電影預售票系統，讓大家一起參與，一起鼓吹，一起期待台灣這一百年的歷史、英雄人物有關，跟我們的關鍵發展有關，都可以一部接一部地推出，這是「湠臺灣電影預售票系統」重要的概念。

湠臺灣預售票系統提供預售票、提早包場，也有五十萬的投資抵稅，讓大家可以跨界支持，用預售的方式，在電影上映前，都可以提早宣傳、提早開賣。

《天亮前的戀愛》已殺青了，將在年底上映，是湠臺灣國片預售票系統推出的第一個預售票專案。

《臺灣文藝三部曲》核心電影介紹：

《甘露水》（林君陽 執導） 總預算達 1.8 億元，日前獲獲選 114 年度國產電影長片輔導金「國際旗艦組」，七千萬元補助支持。電影嚴謹還原 1920 年代的時代細節，記錄「臺灣第一位雕刻家」黃土水老師如何在異鄉東京刻苦求學，並秉持「努力即天才」的精神創作出《甘露水》等國寶級作品，劇組投入超過三年的田野調查，力求將《甘露水》拍製成一部具備國際格局的「台灣大河長片」。看見那份對臺灣土地最深沈且熾熱的愛，如何穿越時空被完整保存。

林君陽導演認為甘露水已經廣為所知，是入圍帝展的雕刻家黃土水的作品，中間經過流離失所，又再見天日，製作團隊在展覽看到這個雕塑，都被這些細節感動、吸引。

經過三到四年的田調，端出一個很有正面期待的故事，拿到國際旗艦輔導金，相對於過往的輔導金，額度更高，文化部試著把國片行銷到海外，因為這樣注入的資源，台灣可以講一些不太容易被講的故事。

最近國片票房陸續破億，不管是政府資源注入，或者民間電影，湠臺灣都期待這些國片盛事。《甘露水》（暫定）會把這些感動跟感召，帶到台南的岸內片場，也計畫去日本拍攝，這邊有很多難關需要突破，透過預售票系統支持，我們的故事可以得到更多的推力。

黃土水在台灣的藝術代表性高，被視作天才，甚至非常靠近日本皇室，作品被日本皇室收藏，可以想像當時在日治時期的地位，他是第一個到東京留學的藝術家，其他的藝術家陳澄波都會稱他學長，雖然他英年早逝，但有的作品甚至是台灣公共藝術的先驅，他看到日本往歐美探索的藝術發展，但他回頭著看台灣，並留下文字，期待台灣成為藝術上的福爾摩沙，發展藝術的主體性。

現在還可以在中山堂看到水牛群像，已經是百年的作品，到近代，甘露水被重新發現，甚至被放在國美館，看到很多故事裡的奇蹟，不管從一百多年前，到現在，可以更靠近台灣的各種精神。

《藏畫》（羅景壬 執導） 描述畫家陳澄波的生平，妻子張捷女士如何以生命為畫框，在閣樓裡守護住那些曾被掩埋的畫作。羅景壬出任電影《藏畫》（暫定）導演，拍出陳澄波的故事，是極少見極珍貴的愛情故事。

陳澄波除了藝術的成就，台灣人對他理解甚少，羅導跟大家介紹，陳澄波跟張捷是從小認識的青梅竹馬，他的作畫歷程，是時常奔波，交換食宿，羅導稱他是打工換宿的畫家；張捷女士也是在畫作非常有天賦的女性，他怎麼支持自己的丈夫，甚至保存這些畫作，度過了白色恐怖，這是不可思議的毅力。

這對夫妻的故事，有許多台灣人還不曾瞭解的愛情面貌，從日治時期到國民黨政府來台，甚至到解嚴，這個時間跨度與如何保存這些精神，將是很動人的故事，我們很期待跟大家分享，目前的工作進度，我們找到很多史料，想這邊跟大家說，這將是很浪漫的愛情故事。

陳澄波是一個大家意想不到熱情的畫家，對畫家人們都有刻板印象，會更孤冷，但陳澄波是非常有熱情的人。羅導舉例，在拍片時，很怕外面有路人，有路人入戲了，就會問著，為什麼這個人不握手，對創作者的角度，這是個干擾，但陳澄波在路上繪畫，他不介意路人跟人交流，與藝術完全不了解的人分享，他也投注了一般人民的教育，透入夜校、補校，他都會去指導。

除此之外，他也在學院教學，他是個多產又熱情教育者，也是台灣辦過最多畫展的畫家，以至於過度熱情的藝術家，他去過中國上海，也學會一些華語跟上海話，以至於在228時，推舉去水上機場與國民黨談判，以至於惹出殺身之禍，這也是來自於他的熱情，才願意去談判，這些熱情應該被傳承，要被說出來，因此電影中當然穿插不同的語言，包括台語、日語、華語、上海話。

《天亮前的戀愛》（郭珍弟 執導） 作為預售系統首部開賣的作品，本片聚焦 1930 年代文學天才翁鬧的傳奇人生。在二戰前夕東京的迷霧中，翁鬧以愛情與慾望為武器，在軍國主義的陰影下綻放出最狂放的靈魂。這部作品邀請到日本一線女演員擔任女主角，目前已拍攝完成進入後製階段，將帶領觀眾感受第一代日語作家在孤獨中尋求認同的生命張力。

製片葉振興表示《天亮前的戀愛》已經殺青，進行後製了，作為預售票系統，開賣的第一支片，很榮幸。

葉振興製片分享了，翁鬧是我們30年代的小說創作前輩，他主要創作都在東京高原寺，所以主要拍攝也在東京，由於英年早逝，台灣認識翁鬧的人不多，郭導很感動翁鬧的作品。

翁鬧是彰化人，去教書後，還是去日本留學，天亮前的戀愛取於翁鬧小說的名稱，是個浪漫的小說家，他放棄了相對於安逸的教書環境，成為創作者，在東京的創作都沒有中斷。他的周遭朋友也因為日本帝國主義，陸續被逮捕，這樣不安穩的狀態，他仍然願意去創作，主要語言是台語、日語。1930的台語跟現在的台語，有一些差異，除了基礎的美術道具，在語言上製作團隊更是需要下功夫，花比較長的時間準備，本片有很大部分在日本拍攝，日本的製作團隊，也有很多合作跟準備。

姚文智先生補充，《天亮前戀愛》有百分之七十在日本，他的創作也是使用日語，得獎時，也同時跟母語是日本人競爭，來台的日本人多半是九州人，所以台灣人使用的日文，匯是九州腔，我們都會在這些細節，至於台語，湠臺灣也想扛起這個責任，做台羅文字幕。

台灣跟高原寺有非常多合作，大稻埕有非常多的合作，那是翁鬧年輕創作、生活的地方，這三部片都有很多跟日本合作的機會，電影《甘露水》已經找了NHK的片場，陳澄波走日本的地方更多，也預計跟日本合作，一方面記錄台灣歷史，也是擴大台灣這一百年的故事。

創新「注文」模式：國片發行的良性循環

「湠臺灣國片預售系統」將於 2 月 2 日正式啟動，包含三大核心服務：

國片預售票：提供個人「電影兌換券」與企業包場。在電影上映前一年開放預售，成為創作者最實質的後盾。 投資抵稅：配合政策，開放 50 萬元以上小額投資，滿兩年可享稅務抵減，達成「支持創作＋風險控管」的雙贏。 參與未來電影規劃：開放討論區由觀眾提供想法，大眾的創意留言未來皆有機會成為正式開拍的題材。

《臺灣文藝三部曲》紅毯 VIP專案

三部曲電影預計於 2026 年至 2028 年間陸續上映。即日起，支持紅毯 VIP 專案的夥伴，未來將獲得三部電影首映會的雙人邀請函，並受邀與主創團隊一同走上首映紅毯，見證這場屬於臺灣人的文藝復興。





