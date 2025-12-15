湧千萬善款助澳洲奪槍英雄！與槍手背景巧合

▲澳洲雪梨邦迪海灘14日發生恐怖攻擊槍擊案，水果店的老闆、43歲居民艾哈邁德（Ahmed Al Ahmed，右）英勇奪槍，挽救人命。圖為新南威爾士州州長柯民思（Chris Minns，左）到醫院探望手臂中槍的艾哈邁德。（圖／翻攝自Ｘ／Chris Minns）

[NOWnews今日新聞] 澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含槍手在內，造成16死40傷。而一名白衣男子從兇嫌手中英勇奪槍，挽救無數生命，他自己也中了兩槍，網路上有人開設募款，目前已經湧入139萬澳元（約新台幣2895萬元）的善款。巧合的是，這名英雄與槍手的背景相當巧合，兩人都是南亞移民，也都是水果店老闆。

綜合外媒報導，邦代海灘（Bondi beach）14日發生針對猶太人光明節（Hanukkah）活動的恐怖攻擊，槍手有兩人，是父子檔。包括其中一名遭當場擊斃的槍手在內，截至目前一共造成16人死亡、40人受傷。

而有目擊者拍到，一名白衣英雄在槍手射擊了，從背後接近，奮勇撲上前奪槍，救下不少性命。這位英雄也確認是43歲居民艾哈邁德（Ahmed Al Ahmed），他在雪梨南部薩瑟蘭（Sutherland）經營一家水果店，也是兩個孩子的父親。親友表示，艾哈邁德的手臂和手部都中了槍傷，已經接受了手術，仍在醫院接受治療。

Car Hub Australia 在募款網站GoFundMe上，為艾哈邁德發起募款活動，截至台灣時間15日晚間，來自全球的善款已經突破139萬澳元（約新台幣2895萬元），距離170萬澳元的目標已經達成82%，總捐款已經突破24.3萬筆。美國億萬富翁、避險基金經理人阿克曼（Bill Ackman），也大手筆捐出9萬9,999澳元。

▲ Car Hub Australia 在募款網站GoFundMe上，為艾哈邁德發起募款活動。（圖／翻攝自GoFundMe）

Car Hub Australia在聲明中表示，「這個 GoFundMe 的成立，是為了表達我們對一位在關鍵時刻展現非凡勇氣的人的感激與支持。」團隊也率先捐出5萬美元以身作則，向這位英雄致敬，並協助他度過復原期及這起創傷事件帶來的長遠影響。

新南威爾士州州長柯民思（Chris Minns）稱艾哈邁德是真正的英雄，「我毫不懷疑，因為他的英勇行為，今晚有很多很多人得以倖存。」

巧合的是，這名英勇奪槍的白衣男子，與槍手父子檔的背景相當類似，澳洲廣播公司（ABC）引述一位要求匿名官員的說法稱，槍手父子檔50歲的薩吉德（ Sajid Akram）、24歲的納維德‧阿克拉姆（Naveed Akram）也是來自南亞的移民，他們在雪梨巿郊邦尼里格區（Bonnyrigg）居住，也是經營水果店。《每日電訊報》報導，兇嫌的母親表示，她不敢相信兒子會犯下這種罪行，「他是乖孩子」，不抽菸、不喝酒、不跳舞，平常都宅在家裡賣水果。

