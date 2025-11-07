湧蓮寺與頂福巖舉辦盛典 劉和然感謝宗教界長年付出

新北市副市長劉和然（左二）與蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌（右二）於廟埕扶轎為遶境隊伍揭開出發序幕。（圖：新北民政局提供）

新北副市長劉和然今（七）日前往蘆洲湧蓮寺，恭祝觀音佛祖出家紀念日，祈求合境平安；適逢農曆九月十八顯應祖師聖誕，亦至林口頂福巖參拜，祝賀聖誕千秋、香火鼎盛，活動信眾絡繹不絕，展現宗教信仰與社區凝聚力。

劉和然表示，蘆洲是其公職生涯起點，曾任教於蘆洲國中與三民國中。湧蓮寺不僅為信仰中心，更致力社會教化與慈善，自民國一○三年起每年捐助蘆洲區公所三十萬元辦理急難救助，並持續捐贈白米、營養午餐、冬令救濟金、防疫基金及火災補助，累計捐資逾一千八百萬元。自一○○年起，連續獲新北市「公益慈善類」及「社會教化類」績優宗教團體獎項，並捐贈市府六‧六億元合作興建公益大樓，預計於一一五年竣工。

湧蓮寺今年活動自十月廿一日至十一月八日辦理白米捐贈、法會、遶境與打齋結緣，計有三十三個廟宇軒社參與。劉和然讚揚頂福巖長年投入公益，包括急難救濟、弱勢家庭與養老院協助、普渡物資捐贈、獎助學金與清寒補助，今年一月「林口迓老祖」活動登錄為新北市無形文化資產，象徵文化傳承新里程碑。

新北民政局長林耀長補充，頂福巖香火鼎盛信眾遠道而來祈福，並與聯誼會及參贊公廟合辦顯應祖師文化季，市府將持續與宗教團體合作，推動文化保存與區域建設。