湧蓮寺、頂福巖慶典連連 劉和然參拜祈福合境平安

（記者陳志仁／新北報導）新北市副市長劉和然7日先後前往蘆洲湧蓮寺與林口頂福巖參拜，恭祝觀音佛祖出家紀念日及顯應祖師聖誕千秋，祈願合境平安；兩場活動皆為地方盛典，現場貴賓雲集、香客絡繹不絕，展現宗教信仰的力量與社區凝聚的向心。

圖／新北市副市長劉和然7日赴蘆洲湧蓮寺參拜，恭祝觀音佛祖出家紀念日。（新北市政府民政局提供）

劉和然表示，自己曾在蘆洲國中與三民國中任教理化，蘆洲可說是他公職生涯的起點；湧蓮寺不僅是地方信仰中心，更長年致力於社會教化與公益慈善，自民國103年起每年捐助蘆洲區公所30萬元辦理急難救助，並持續捐贈白米、營養午餐、冬令救濟金、防疫基金及火災補助等，

廣告 廣告

劉和然指出，湧蓮寺自100年起更連續榮獲新北市績優宗教團體「公益慈善類」及「社會教化類」獎項肯定；他也特別感謝湧蓮寺捐贈6.6億元，與市府合作興建公益大樓，預計於明（115）年竣工，象徵宗教資源投入公共建設的典範。

劉和然隨後前往林口頂福巖參拜，恭祝顯應祖師聖誕千秋；劉和然說，頂福巖長年投身公益，捐助急難救濟金、協助弱勢家庭與養老院，並設立獎助學金與清寒補助金，今年1月，「林口迓老祖」活動更登錄為新北市無形文化資產，象徵地方文化傳承的重要里程碑。

民政局長林耀長補充，林口頂福巖香火鼎盛，信眾遠近馳名，廟方不僅長期支持地方建設與公益活動，更結合顯應祖師聯誼會及多所參贊公廟共同舉辦文化季；市府未來也將持續與宗教團體合作，推動文化保存與區域建設，落實「信仰與建設並進、生活與文化共榮」的理念。

更多引新聞報導

IN觀點／民進黨價值崩壞？徵召蘇巧慧再掀權貴政治

蘇巧慧、劉和然動起來！侯友宜：願為新北者皆祝福

