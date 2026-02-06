湧言會五人聯合登記參選北市議員 金曲歌王楊烈陪同

今天湧言會五位北市議員參選人登記。左起林延鳳、劉品妡、郭凡、楊烈、康家瑋、顏若芳。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨台北市黨部開放登記參選市議員，今(6日)金曲歌王楊烈陪同湧言會兩位現任議員顏若芳(中山大同)、林延鳳(士林北投)，以及三位新人康家瑋(中正萬華)、劉品妡(大安文山)、郭凡(松山信義)登記。

楊烈說，顏若芳、林延鳳過去非常認真努力，好成績有目共睹，今天更要介紹三位新人給大眾認識，目前國家面對的狀況，需要優秀人才出來擔當，相信他們來地方服務，能讓地方更興旺、國度更強盛。

林延鳳說，過去擔任十多年幕僚，投入政治工作20年，這次拚連任會成為更好的自己，過去三年多不管在問政、服務都很努力，而拚連任要拿出政績說服選民，希望初選能順利過關、大選連任。

廣告 廣告

顏若芳說，這次是她第三度初選，大家都認為現任很穩，很多人還以為不用初選，這也讓她倍感壓力，希望過去給她支持的市民，能夠再次給予機會，讓她繼續在議會為大家服務，讓台北邁向前方。媒體也問她同黨議員陳怡君涉貪被停權，如脫黨是否影響？顏若芳直言，過去在該區綠營或泛綠要是提五席，對民進黨候選人一定有影響，從過去經歷看一定有人落選，希望支持者支持民進黨提名人選，讓民進黨全壘打。

劉品妡說，過去她曾擔任議會、國會幕僚，在這次選舉當中也提出包含文化等面向的政策，懇請民眾給予機會，讓新女力前進議會。

康家瑋說，他是在地小孩，不是為選舉才空降，目前是台北市全民運動推廣協會理事長，也因應賴總統希望推動全民運動、健康的願景，過去也在各國有過工作經驗，現在已在中正萬華深耕兩千多天，希望有機會讓在地囡仔服務故鄉。

郭凡說，松山信義是他的家鄉，他過去有澳洲五年留學經歷，也擔任過政治幕僚，他的優勢在於年輕沒包袱，堅持乾淨選舉，絕不用黑函、造謠的奧步，希望影響Z世代選民。

左起林延鳳、顏若芳、劉品妡、楊烈、郭凡、康家瑋。(記者甘孟霖攝)

今天湧言會五位北市議員參選人登記。左起林延鳳、劉品妡、郭凡、楊烈、康家瑋、顏若芳。(記者甘孟霖攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

國台辦嗆新台幣改版包藏禍心 梁文傑「1句話」反將一軍

川習通話內幕》習近平內外失靈急電川普 拿台灣「開支票」求折衝

澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

教召舊制「5至7天」走入歷史 顧立雄：今年起全面實施14天

