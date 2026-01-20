湧言會全國11位新人亮相！王定宇親披戰袍 林楚茵推「會成為即戰力」

立委王定宇、林楚茵、黃捷出席民進黨湧言會全國議員參選新人記者會。李政龍攝



2026 地方選舉，湧言會正式推出全國 11 位議員參選新人，湧言會召集人、綠委王定宇為參選人披上競選背帶，王定宇表示，會用盡全力幫助這些新人站上位子，為台灣努力。林楚茵則以《冠軍之路》作為靈感，強調，「他們就跟所有台灣選手一樣，他們早就準備好了，只是還沒被大家看見，他們會成為即戰力。」

湧言會今在台大校友會館舉行「十一登場，勢不可擋」 2026 湧言全國議員參選新人記者會 。湧言會推出11位新人包括，台北市議員擬參選人郭凡（松山信義）、康家瑋（中正萬華）、劉品妡（大安文山）、新北市議員擬參選人張志豪（中和）、台南市議員擬參選人林建南（中西區、北區）、卓佩于（東區）、高雄市議員擬參選人張以理（左營、楠梓）、鄧巧佩（鳳山）、黃雍琇（前鎮、小港）、蔡昌達（大寮、林園）、高雄市平地原住民巫振興；張志豪另有行程未出席。

王定宇致詞表示，湧言會是民進黨最年輕的一個系統，並致力於為台灣培養人才，他笑稱，現場有林楚茵、黃捷，剛好代表「老中青」，希望在台灣小小多山的國家，每個人為國家盡一份心力，在他身後的候選人即將迎來最激烈選戰，未來10個月，湧言會的老將、現任各地的議員，以及11位最強新人，能夠進到民意機關，展現台灣的民主，守護台灣的利益。

王定宇說，每個民意代表，該思考的是可以幫人民做什麼事、當在履行職權時有無守護國家，現在的立法院，總預算連付委都遇到困難，超越黨派、攸關國家國防安全的預算、國安修法被阻撓。他強調，黨派競爭是民主的象徵之一，但不應該大過人民的福祉跟國家的存續，國家可能因為民主毀掉民主，湧言會推出優秀新人，承先啟後，在每個角落為大家努力，身為湧言會召集人，決策委員會、各地督導、現任公職會用盡全力幫助這些新人站上位子，為台灣努力。

王定宇提及，自己選28歲時在選台南議員只有5萬元，登記費不足，來了30多人，讓他可以登記參加初選，他永遠記得，自己站在黨部門口等大家把錢湊齊，他希望每一位新人勿忘初衷，不要忘記曾經幫助自己的人，不要忘記台灣是一個充滿挑戰、很辛苦的母親，400年來沒有輕鬆過，但一代接一代、一棒接一棒，讓這個國家成為這全世界不可忽視的強國。

民進黨立委林楚茵表示，自己從「姐字輩」變成「乾媽」，湧言會推薦的新人，就是從基層做起、擁有實力的「即戰力」，這11位新人在台北、新北、台南、高雄，將成為認真踏實為台灣服務的新生代力量。

林楚茵說，今天看到「台灣尚湧」標題，最近大家都在瘋台灣尚勇川連，以及電影《冠軍之路》，已經看了三遍，但每次都有不同哭點，不只是WBC台灣英雄拿到冠軍，從不被看好走向冠軍之路，這條路是台灣人走的路，台灣不被世界看好，卻被世界經驗，從防疫國家隊到行政院副院長鄭麗君帶領的台美談國家隊，創造的亮眼成績就是台灣人在走的路。

林楚茵表示，這群11位新人，也許大家現在不認識他們，希望透過記者會讓大家看到，他們就跟所有台灣選手一樣，他們早就準備好了，只是還沒被大家看見，他們會成為即戰力。

黃捷說，每一個即戰力都非常重要，台灣民主需要從基層做起，這些人選其實大多在地方服務很久，有為族人努力20多年的巫振興、過去曾任副議長的蔡昌達，來自文化界、設計界、護理界、企業界，甚至過去的運動選手的，領域不同、背景不同，但是為台灣努力的信念是相同的，希望給新人支持，希望他們能走向冠軍之路，站上舞台，為台灣前線努力。

記者會最後，由王定宇為新人披掛背帶上陣，全體參選人與立委手牽手齊聲高喊口號「好人才，顧台灣」，展現湧言會團結氣勢。

