湧言會推薦三人參選，在立委王定宇、黃捷陪同下至市黨部登記參選。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

民進黨台南市議員初選登記，湧言會推薦三人，包括議員陳皇宇、參選人林建南和卓佩于，六日在立委王定宇、黃捷陪同下，完成登記。王定宇、黃捷表示，湧言會培植新人投入公共事務，希望為民主注入活水。

王定宇表示，湧言會是年輕派系，希望培植更多新人，投入公共事務，是湧言會重要宗旨，這次湧言會共推薦三人投入市議員初選，三人都各具有優勢，希望成功上壘，讓民進黨在議會席次穩定過半。他強調，席次過半相當重要，立院今年度總預算未能審查，就是未過半，若杯葛呈主流，民眾將深受其害。

廣告 廣告

南關線此次有機會增加一席，競爭者逐漸浮現，林建南上次以些微差距敗北，此次捲土重來，卓佩于擔任王定宇服務處主任，出身基層，希望讓年輕人擔起未來。

黃捷也特地前來陪同三人登記，強調自己是立院最年輕立委，希望新血一棒接一棒，為民進黨注入活水，也捍衛民主政權不斷地往前進，三人都不是富二代、政二代，在各領域表現邀秀，戰力至議會，將形成新力量。林建南推出象徵「包中」的包子、粽子；陳皇宇團隊拿出鳳梨釋迦，象徵好釋成雙、好釋旺旺來；卓佩于將與黃捷聯名的檔泥板，將掛在自己的機車到處掃街敗票，「學姊挺學妹」。