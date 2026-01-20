湧言會推11位議員新秀成軍 「市場女兒」卓佩于有斐陶斐背景 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

迎戰2026年地方大選，民進黨湧言會今（20）日舉行「十一登場，勢不可擋」全國議員參選新人記者會，由新北市議員李宇翔、台北市議員林延鳳共同主持，湧言會立委王定宇、林楚茵、黃捷率領，正式對外公布11位橫跨北中南、具備多元專業背景的議員參選新秀，宣示新世代戰隊正式成軍，全面布局2026選戰。

由11人組成的「台灣尚湧」戰隊，成員背景涵蓋國際關係、飯店管理、醫療護理、消防救災、工業設計及原住民族公共事務等領域，展現民進黨新生代結合專業與基層服務的即戰力。

王定宇表示，湧言會是黨內最年輕的系統，長期投入培養人才，面對國際情勢與民主防衛挑戰，更需要一群願意扛責任、守護台灣的新世代站上第一線。

台北方面，松山信義區參選人郭凡畢業於雪梨大學國際關係學系，主張將國際城市治理經驗導入地方政策；中正萬華區參選人康家瑋擁有瑞士飯店管理大學碩士學歷，盼結合運動健康與在地產業發展；大安文山區參選人劉品妡畢業於英國倫敦大學國王學院，曾任立法院與市議會助理，提出文化、交通、教育與全齡友善的城市願景。

台南方面，中西區、北區參選人林建南曾任市府機要秘書及立委王定宇辦公室副主任，強調以市政專業協助推動大台南建設；東區參選人卓佩于被形容為「市場的女兒、學霸代表」，出身基層卻榮獲成大斐陶斐獎學金，並歷任立委辦公室主任，盼為年輕世代開創更多公共參與空間。

高雄部分，左營楠梓區參選人張以理具工業設計背景，曾任高雄市青年局長，主張以設計思維改善公共政策；鳳山區參選人鄧巧佩曾任黃捷服務處執行長，結合護理專業投入社會安全與照護制度改革；前鎮小港區參選人黃雍琇長年投入消防志工服務，強調公共安全與救災體系建設；大寮林園區參選人蔡昌達深耕地方服務多年，力拚重返議會；平地原住民參選人巫振興服務族人逾25年，被譽為「溫暖的巨人」，主張強化原民權益與社會照顧。

新北市中和區則由張志豪參選，延續其在中央黨部與地方服務的實務經驗，期盼將政策溝通與組織動能帶回基層議會。

王定宇形容自己與林楚茵、黃捷願作為培育新人的「土壤」，讓新世代扎根成長、扛起守護台灣的責任；林楚茵以紀錄片《冠軍之路》勉勵新人，指出真正的英雄往往在基層默默耕耘，2026年將是走上舞台的重要時刻；黃捷則強調，這支「尚湧團隊」雖來自不同專業領域，但共同目標是守護民主、服務人民。

