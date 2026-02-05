湧言會「12+5」迎戰新潮流？！ 高雄市議員初選拚過半

高雄市 / 綜合報導

再看高雄的民進黨市議員初選，昨(4)日登記第一天，湧言會全員亮相，喊出12+5，12位現任議員，和5位新人，都說準備好了，立委王定宇、黃捷也助陣說，湧言會要拚全數過關，議會席次過半！外界解讀，是不是要正面對決黨內最大派系新潮流？

身穿棒球衣，寫著「高雄尚湧」一字排開，象徵要揮棒成功，主持人：「團結拚勝選，議會拚過半。」

民進黨六都直轄市，議員初選登記正式起跑，高雄湧言會，4日登記第一天，就全員上場亮相，喊出「12+5」12位現任議員和5位新人，一共17人團結戰隊，準備好了。

湧言會召集人立法委員(民)王定宇：「一個好的市長，要加上一個，好的議會，在未來賴瑞隆，我們全力支持的市長領導下，有湧言會，12+5，17位，市議員參選人，能夠贏得初選，贏得大選。」

立法委員(民)黃捷：「這12位過去也是我在議會的夥伴，12+5位，非常優秀的，即戰力。」

王定宇黃捷助陣，強調每一位都是即戰力，民進黨高雄市議員，提名34席，湧言會一口氣端出17位，就佔了一半，初選定位，被視為是路線之爭，也被解讀，是否是直接挑戰，長期掌握高雄政治資源的，新潮流勢力。

高雄市議員(民)簡煥宗：「現在議會還在開會期間，預計會禮拜五，或下禮拜一，禮拜二，跟長期在議會打拚的夥伴，一起去市黨部登記之外，也會針對這次參選的新人(看是否一起去)。」

過去是六小福之一的，市議員簡煥宗撇開派系說法，而外傳高雄市長初選，湧言會力挺邱議瑩失利後，延長賽才剛開跑，市議員初選，這回重新整隊，先打出團體戰希望17席全上位。

