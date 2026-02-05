湯偉雄工作室再遭潑漆 梁文傑：此舉非重罪問題該討論

在台港人湯偉雄位於台北的泰拳工作室，昨天(4日)再度遭人潑漆，陸委會副主委梁文傑今天(5日)表示，這不是孤立事件，陸委會已掌握，這和去年11月的潑漆案雖然是不同人犯案，但採取的行動都有共同之處，就是前往犯案後立刻走人，所以應該是有目的的系列行動。

梁文傑指出，這種在你家樓下潑漆的行為，會讓人造成心理壓力或恐懼，但在刑法上可能只構成恐嚇罪，對檢察機關而言，這樣的罪行還不到要通緝的程度，算不上重罪，可是明明就知道這些人背後是有政治企圖，而且這對社會的影響和危害很大，所以，未來需要進一步討論怎麼樣將這樣的行為，帶入譬如反滲透法或國安法當中。

不過，他也提及，未必是修法，而是當類似的案子到檢察機關時，是否認定相關行為適用於反滲透法的條文，還是單純以刑法的恐嚇罪或毀損罪來辦，這差距是天差地遠，所以有時候不是修法的問題，而是法界在面對這樣的情況時，有沒有建立一個大家共同的認知。

他強調，這樣的行為其實不能夠把它當成單純的毀損或恐嚇，而是必須帶入國家安全的概念，也許現在反滲透法的條文就已經足夠，只是台灣的法界還沒有達成足夠的共識而已，未來在這方面若有討論出結果，將會和外界說明。